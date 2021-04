Vaccinazioni, attivati l’hub all’Ente Fiera di Catanzaro e i centri di Cirò e Mesoraca

CATANZARO Nella giornata di oggi è stata attivata la prenotazione, sulla piattaforma di Poste Italiane, per l’hub vaccinale presso l’Ente Fiera Magna Grecia di Catanzaro. Il centro sarà inaugurato lunedì 12 aprile alle ore 15 e le prime somministrazioni inizieranno il giorno successivo, martedì 13 aprile alle ore 9.00. Lo rende noto la Protezione civile regionale sul portale www.rcovid19.it, dedicato all’emergenza coronavirus in Calabria. La Protezione civile regionale specifica poi che «in questa prima fase, sulla base della disponibilità dei vaccini e della capacità di somministrazione, sono state attivate 5 linee vaccinali per un totale di 500 vaccinazioni al giorno. Nei prossimi giorni le linee saranno portate a 10 con il contestuale raddoppio delle dosi somministrate. Attualmente, possono prenotarsi i soggetti con età superiore ai 70 anni che non presentano fragilità per patologia. Il vaccino anti-covid previsto e disponibile per questa categoria di soggetti è quello di AstraZeneca». La Protezione civile regionale rende infine noto che “anche a Cirò e Mesoraca, nella giornata di oggi, sono stati attivati i centri di vaccinazione sulla piattaforma di Poste Italiane: questi due centri, sui quali è già possibile effettuare la prenotazione, inizieranno le somministrazioni lunedì 12 aprile. Al momento,a Cirò e Mesoraca possono prenotarsi, esclusivamente, i soggetti con età superiore agli 80 anni e i soggetti vulnerabili.