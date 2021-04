Cosenza, si è spento Giuseppe Carratelli. Il cordoglio di società e politica

COSENZA Si è spento, dopo una lunga malattia, l’Avv. Giuseppe Carratelli, personaggio molto attivo nel territorio cosentino nello scorso secolo.

Nella sua poliedrica attività, quella che tutt’ora scalda il cuore dei tifosi, è la carica di Presidente della Spa Cosenza Calcio 1914, conclusa con la promozione della locale squadra di calcio in serie B nel 1988, evento atteso in città da oltre venticinque anni, coronato con una grande festa in tutta la provincia. E’ stato Sindaco di Cosenza per due volte, da maggio 1989 ad agosto 1990, poi dal dicembre 1991 al giugno 1992.

Nel 1985, da indipendente, è stato candidato capolista della D.C., risultando primo eletto, così come alle elezioni del ’90, alle quali si è ricandidato -sempre da indipendente- quale capolista D.C., risultando, ancora una volta, primo eletto.

Svolse anche la carica di Presidente della Commissione Consiliare per l’Urbanistica, di Assessore al Personale e di Vice Sindaco.

Dal 1972 al 1990 è stato reiteratamente eletto Consigliere dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Cosenza, ricoprendo -per vari anni- la carica di Segretario e, poi, quella di Presidente dal 1983 al 1990.

Nel 1992 gli è stata conferita l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nel 1999 gli è stata -poi- conferita l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce sempre dall’Ordine suddetto, che rappresenta la massima onorificenza conferita dalla Repubblica Italiana. Fu nominato, per i suoi “rari meriti letterari e scientifici” socio Corrispondente dell’Accademia Cosentina.

Nel corso della sua attività professionale ha rappresentato e difeso numerosi enti pubblici, i loro amministratori, magistrati, avvocati e tantissimi privati cittadini, in particolare delle Province di Cosenza e Vibo Valentia dinanzi TAR, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Suprema Corte di Cassazione, Corte Costituzionale e nei Tribunali ordinari.

L’Avv. Carratelli, infatti, era specializzato in diritto civile e diritto amministrativo, la sua presenza era costante nell’aula di udienza del Tar Catanzaro, dalla sua istituzione (1972) fino ai primi anni 2000.

Il suo studio professionale venne ampliato nel 1990, con l’inserimento dei tre figli: Laura, Nicola e Benedetto, nonché di numerosi collaboratori, consentendogli di fornire assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutti i rami del diritto.

E’ stato vicino ai colori rossoblù anche nei momenti più bui della storia del calcio cosentino, in particolare nel 2003, quando venne cancellata l’affiliazione del Cosenza Calcio 1914 dalla Figc.

Propose un ricorso, contro il Coni e la Figc, che venne poi accolto dal Consiglio di Stato dopo un estenuante iter giudiziario: in quella sentenza vennero affermati principi innovativi che cambiarono la giurisprudenza in materia, ma lo sforzo servì a poco, poiché la società non aveva più le risorse economiche per iscriversi ad un campionato professionistico.

Ha sempre frequentato, fino a quando la malattia gliel’ha impedito, lo Stadio San Vito Marulla, anche in serie D, seguendo il Cosenza Calcio in inverosimili trasferte come Acri e Sambiase, in compagnia dell’omonimo nipote, con cui condivideva anche la passione per i colori rossoblù. Nel 2014 venne eletto dai tifosi rossoblù, nel sondaggio indetto da Cosenza Channel, Presidente del secolo.

Il cordoglio del sindaco Occhiuto

Profondo cordoglio è stato espresso dal Sindaco Mario Occhiuto per la scomparsa, avvenuta questa mattina, dell’avvocato Giuseppe Carratelli, per due volte sindaco della città di Cosenza e Presidente dell’Ordine degli avvocati, dal 1983 al 1990. «Con l’avvocato Giuseppe Carratelli – ha sottolineato il Sindaco in un messaggio indirizzato alla famiglia – scompare non solo il principe del foro che tutti abbiamo apprezzato e la figura di primissimo piano che per competenze e statura, universalmente riconosciute, ne hanno nel tempo scandito l’attività professionale, ma anche e soprattutto un grande uomo della Calabria e della città di Cosenza. Un uomo dall’infinita bontà, e di questi tempi, in cui la bontà è cosa rara, è più difficile essere buoni che essere grandi. Lui fu entrambe le cose. Un uomo d’altri tempi, come non ne esistono quasi più. A lui – afferma ancora il Sindaco Occhiuto – ero legato da grande affetto, come fosse quasi un padre a cui potersi rivolgere anche nei momenti più difficili e così è stato. Una persona retta e onesta che metteva sempre la coscienza prima di ogni cosa e mai il vantaggio personale o la carriera o l’interesse politico. E’ stata una grande figura professionale e politica che la città ricorderà per sempre ed in modo appropriato”. Il Sindaco Occhiuto ha proclamato per la giornata di domani, lunedì 12 aprile, quando saranno celebrati i funerali dell’avvocato Giuseppe Carratelli, il lutto cittadino, mentre a Palazzo dei Bruzi sarà esposta la bandiera del Comune a mezz’asta. “In questo difficile momento – ha detto ancora Occhiuto – sono affettuosamente vicino, con il cuore di un figlio, alla carissima moglie e ai figli Laura, Benedetto e Nicola, miei carissimi amici, ma anche ai nipoti e a tutti i parenti. Insieme hanno rappresentato e continuano a rappresentare una famiglia molto unita della quale mi permetto di sentirmi parte, ancor di più in questa dolorosissima circostanza”. L’avvocato Giuseppe Carratelli è stato per due volte Sindaco della città: dal 20 maggio 1989 al 10 agosto del 1990, guidando una giunta formata da Democrazia cristiana, Partito socialista, Partito socialdemocratico e Partito repubblicano. La seconda volta fu Sindaco dal 14 dicembre del 1991 al 16 giugno del 1992, guidando una giunta monocolore DC. “L’avvocato Giuseppe Carratelli – ha concluso il Sindaco Occhiuto – resterà a futura memoria nei cuori di tutti i cosentini anche per il fatto di essere stato Presidente del Cosenza Calcio in occasione della storica promozione della squadra rossoblù, allenata da Gianni Di Marzio, avvenuta il 5 giugno del 1988. Tra i suoi molteplici riconoscimenti anche l’onorificenza ricevuta quale Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana».

Il cordoglio di Caputo, presidente del consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio comunale Pierluigi Caputo, a nome del civico consesso, ha espresso il suo cordoglio e quello dell’assemblea cittadina per la scomparsa dell’Avvocato Giuseppe Carratelli, più volte consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi e Sindaco di Cosenza dal maggio ’89 all’agosto del ’90 e dal dicembre del ’91 al giugno del ’92. “Mi unisco al cordoglio espresso dal Sindaco Mario Occhiuto – ha sottolineato Caputo in una dichiarazione – certo di interpretare i sentimenti di tutto il Consiglio comunale per far sentire la nostra vicinanza alla famiglia per la scomparsa dell’avvocato Giuseppe Carratelli, uno degli esponenti più illustri e maggiormente rappresentativi della massima assemblea e della vita politica cittadina negli anni che lo hanno visto sedere tra gli scranni del Consiglio comunale (nelle consiliature 1980/1985, 1985/1990, 1990/1993, 1997/2002) ed anche quando è stato Sindaco della città. Raro esempio di correttezza e di rettitudine – prosegue la dichiarazione di Pierluigi Caputo – ha saputo incarnare il mandato ricevuto dai cittadini con un altissimo senso delle istituzioni. Dall’impegno politico non possiamo – ha aggiunto Caputo – tenere disgiunta la sua eccellente attività professionale grazie alla quale si è distinto come una delle più importanti e storiche figure del foro cosentino, qualità che gli sono valse per lungo tempo la carica di Presidente dell’ordine degli avvocati. E’ innegabile come, con la scomparsa di Giuseppe Carratelli – ha concluso Caputo – la città di Cosenza perda uno dei suoi figli più illustri e apprezzati. Anche il Consiglio comunale si impegnerà a ricordarne la figura come è giusto e doveroso che sia”.

Il cordoglio della Camera Penale di Cosenza

La Camera Penale di Cosenza “Avvocato Fausto Gullo” partecipa al dolore della famiglia Carratelli per la scomparsa dell’Avv. Giuseppe Carratelli, già Sindaco di Cosenza, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Presidente del Cosenza Calcio, splendido esempio di un elevatissimo impegno professionale, civile e sportivo. Professionista di grandi doti umane e di qualificatissime competenze giuridiche. Ai figli, ai nipoti, a tutti familiari le più sentite condoglianze.

Il cordoglio della società italiana avvocati

La Sezione Regionale della Società Italiana Avvocati Amministrativisti e l’avvocato Oreste Morcavallo, componente della Segreteria Nazionale e delegato regionale piangono la scomparsa dell’avv. Giuseppe Caratelli, esempio fulgido di competenza e di impegno professionale e tra i primi avvocati calabresi a specializzarsi nel diritto amministrativo ed a diffondere ed inculcare nelle giovani generazioni di professionisti l’interesse e l’amore per il diritto amministrativo.