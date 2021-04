Università Pegaso: «Il concorso Ata 2021 un’opportunità da cogliere»

Da anni ci occupiamo di orientamento universitario promuovendo l’apprendimento online in quanto stimola e valorizza la persona con benefici più grandi di quanto non si creda. La tecnologia ha avuto un ruolo fondamentale durante l’emergenza Covid per garantire continuità didattica. Improvvisamente, a causa della pandemia, in tantissimi hanno scoperto l’azione salvifica del web. Il nostro Paese ha capito che la nuova metodologia a distanza è in grado di affiancare o sostituire la vecchia didattica in aula. Il target di riferimento sono giovani e meno giovani, lavoratori che preferiscono studiare a distanza, senza orari anche dal tablet o dal cellulare. Con oltre 100.000 studenti tra corsi di laurea e post laurea l’Università Telematica Pegaso è il primo ateneo privato per numero di iscritti. Parallelamente l’Universitas Mercatorum, l’università delle camere di commercio, è l’ateneo telematico con la percentuale di crescita più alta del settore. Ad oggi in piena emergenza Covid, la tecnologia ha reso possibile e necessaria non solo la didattica ma anche gli esami a distanza.

Il nostro Presidente Danilo Iervolino è stato il pioniere a lanciare gli esami online, con un modulo innovativo , certificato, che garantisce sicurezza, trasparenza e veridicità .Una novità che ha consentito ai nostri iscritti di continuare il proprio iter. Ma oggi sono qui per parlarvi di un’opportunità nello specifico del concorso ATA 2021: è uscito ufficialmente il bando relativo al concorso le cui domande si potranno presentare fino al 22 di aprile, quindi ancora qualche giorno di tempo per presentare la propria candidatura . Il concorso in quanto viene bandito dal MIUR ogni 3 anni, la fascia d’età interessata è compresa tra i 18 e 66 anni e possono accedere tutti i candidati in possesso dei requisiti generali. Tra i requisiti e i titoli richiesti viene valutata in primis la certificazione informatica EIPASS che analizza le basi normative delle e-government facendo diretto riferimento alle innovazioni introdotte dall’ azienda digitale. Nello specifico la certificazione EIPASS PERSONALE ATA descrive ed analizza gli elementi cardine del nuovo modello di gestione approfondendo gli elementi normativi che ne disciplinano l’utilizzo. Corso interamente online fruibile semplicemente attraverso un computer, tablet o smartphone, come importante e necessario diventa un altro corso, quello di dattilografia, che insegna a scrivere velocemente e correttamente con la tastiera del pc rendendoti più competitivo sul mercato del lavoro ed è certificato anch’esso dal MIUR. Il corso si suddivide in 200 ore online conseguendo la prova finale al termine delle varie esercitazione. Entrambe le certificazioni oltre ad essere requisiti fondamentali per l’accesso al concorso rilasciano il seguente punteggio: EIPASS PERSONALE ATA 0.60 per profilo di assistenti amministrativi, tecnici, cuochi o di infermieri, 0.30 per profili di collaboratori scolastici e guardarobiere mentre la certificazione di dattilografia viene valutata 1 punto.

Per chiunque voglia approfondire o richiedere semplicemente informazioni per cogliere questa opportunità il mio invito è quello di contattare il nostro infoline 0984-1862390 senza alcun vincolo né costo. Il momento è adesso, investiamo su noi stessi perché il futuro è ora, quindi investiamo sulle nostre competenze , sarà sempre l’investimento migliore su cui puntare.

Carlo Spina – Resp. Università Pegaso, Universitas Mercatorum e Certipass