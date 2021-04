Bevevano birra fuori da un locale a Schiavonea, intervengono i carabinieri

CORIGLIANO ROSSANO I Carabinieri della Compagnia di Corigliano hanno sospeso l’attività di una pizzeria – rosticceria che somministrava alcolici a diversi avventori, in violazione di tutte le disposizioni vigenti in tema di contenimento del Covid-19. Nello specifico i militari della Sezione Radiomobile di Corigliano, nella serata di domenica, nei pressi della Piazzetta Portofino della frazione marinara di Schiavonea, si sono imbattuti in un assembramento di persone davanti ad un esercizio commerciale. Circa una decina di persone stavano sorseggiando delle birre, appena acquistate da una pizzeria – rosticceria che, in quel momento, avrebbe potuto effettuare solo consegne a domicilio. Gli avventori nel vedere la gazzella dei Carabinieri hanno iniziato a disperdersi velocemente nelle vie limitrofe, lasciando le bottiglie di birra sul posto. I militari, quindi, si sono fermati e hanno identificato il titolare dell’esercizio commerciale, a cui sono state contestate le violazioni per l’apertura del locale oltre l’orario consentito, la somministrazione e consumazione di bevande da parte di clienti nei pressi del suo locale. Le persone fuggite, che erano intente, senza alcun distanziamento, a bere allegramente, verranno identificate e sanzionate, anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza insistenti sul posto. Per il titolare, invece, oltre le sanzioni pecuniarie previste, scattava anche quella accessoria della sospensione dell’esercizio commerciale, in attesa che la Prefettura di Cosenza decida sul periodo di chiusura dell’attività.