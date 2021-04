Montalto, il sindaco sospende la didattica in presenza e impone misure più rigide

MONTALTO UFFUGO «In serata emetterò ordinanza di sospensione della didattica in presenza nelle scuole pubbliche e private». Ad annunciarlo, il sindaco di Montalto Uffugo Pietro Caracciolo. Il primo cittadino però, non intende limitare solo l’accesso agli istituti scolastici ma prevedere misure più rigide per limitare e bloccare sul nascere possibili assembramenti. «Consapevole che i contagi nella popolazione studentesca non sono numericamente rilevanti – aggiunge – mentre si registrano numeri più elevati tra la popolazione adulta, la sospensione dell’attività didattica verrà accompagnata da una serie di misure che, limitando la possibilità di circolazione sul territorio, valgano a ridurre le possibilità di contagio».