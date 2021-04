Su L’altro Corriere Tv, il “Cinema racconta il Territorio”

COSENZA Tutto pronto per la seconda edizione di “Fuori Campo”, iniziativa di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, organizzata dal collettivo Rete Cinema Calabria, associazione di professionisti regionali, con il contributo di Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema, Fondazione Carical, BCC Mediocrati, Comune di Laino Borgo, Comune di Marano Marchesato e ANEC Calabria. L’edizione in corso, dal titolo “Il Cinema racconta il Territorio”, si svolgerà in cinque diverse località calabresi e consiste in un fitto programma di attività finalizzate tutte alla valorizzazione sia della cultura cine-audiovisiva d’autore, sia delle caratteristiche dei territori di provincia italiani, sempre più spesso scelti quali location di importanti produzioni internazionali. Tra le attività previste nelle cinque giornate della manifestazione: workshop, dibattiti e proiezioni di corti e lungometraggi del cinema indipendente italiano. L’intera manifestazione sarà trasmessa in streaming sulle pagine Facebook e YouTube di Rete Cinema Calabria, mentre le proiezioni dei film saranno fruibili sulla piattaforma MyMovies. I luoghi dell’iniziativa sono scelti per valorizzare le particolarità del territorio calabro: il Mare, la Montagna, i Borghi, la Tradizione enogastronomica, il Turismo esperienziale. Questi luoghi, per l’occasione, diventeranno oggetto di riflessione e valorizzazione cine-turistica, con i dibattiti in programma che vedranno la partecipazione di ospiti prestigiosi, quali i registi Marco De Angelis, Antonio di Trapani, Marco Spagnoli, Antonio Martino e i produttori Gabriele Mainetti, Donatella Palermo, Emanuele Nespeca, Luca Marino; poi ancora: lo scrittore Gioacchino Criaco, il Direttore Distribuzione di Medusa Film Paolo Orlando, il Presidente della Cineteca della Calabria Eugenio Attanasio e rappresentanti di ANEC, AGICI, Confartigianato, CNA cinema e audiovisivo, FAI, Parco Nazionale della Sila e Parco Nazionale del Pollino. “Fuori Campo – Il Cinema racconta il Territorio” vuole accendere un riflettore non solo su un territorio specifico, la Calabria quale set cinematografico, ma su tutto il mondo dello spettacolo e della cultura nazionale, promuovendo il cinema d’autore e le riflessioni sulle ricadute economiche ed occupazionali che la produzione culturale dovrà favorire sempre più in epoca post-Covid.

Il programma

Diamante (CS) – GIORNO 1– 24 Marzo / TAPPA: “Mare”

17.00: TALK

Eugenio Attanasio (Presidente Cineteca della Calabria)

“La Calabria di Vittorio De Seta”

Donatella Palermo (Produttrice, Stemal Entertainment)

“Valentina Pedicini, Vittorio De Seta, Gianfranco Rosi”

Andrea Belcastro (Regista)

“La memoria e il mare”

Durante il Talk:

Video-racconto su Diamante, di Ivana Russo

19.00: WORKSHOP

“Animazione e realtà nel documentario contemporaneo. Da Gianfranco Rosi a Zerocalcare”, a cura di Alma Mileto (Dottoranda musica e spettacolo, La Sapienza)

21.00: PROIEZIONI sulla piattaforma MyMovies

Cortometraggio: “Deshdentau, l’Ultimo Tabarkino”, di Andrea Belcastro (19’, 2019)

Documentario: “Faith”, di Valentina Pedicini (93’, 2019)

Laino Borgo (CS) – GIORNO 2 – 25 Marzo / TAPPA: “Borghi”

17.00: WORKSHOP

“L’inarrestabile evoluzione della camera stylo – Come la tecnologia digitale ha creato la figura del film-maker”, a cura di Antonio Martino (Regista)

18.30: TALK

“Il Parco del Pollino nello sviluppo del cinema e dei territori”

Domenico Pappaterra (Presidente Ente Parco Nazionale del Pollino)

Mariangelina Russo (Sindaco Comune di Laino Borgo)

Francesco Canducci (Presidente Pro Loco Laino Borgo)

Antonio Trani (Founder & Ceo River Tribe)

Antonio Romagnoli (Direttore Artistico “Pollino Film Festival”)



“Tradizioni da ‘riprendere’, storie da documentare e ritorni”

Emanuele Nespeca (Produttore, Solaria Film)

Matteo Russo (Regista)

Antonio di Trapani (Regista)

Durante il Talk:

Video-racconto su Laino Borgo, di Francesco Cristiano

21.00: PROIEZIONI sulla piattaforma MyMovies

Cortometraggio: “Amare Affondo”, di Matteo Russo (16’, 2019)

Documentario: “Terra”, di Marco De Angelis e Antonio di Trapani (63’, 2015)

Marano Marchesato (CS) – GIORNO 3 – 26 Marzo / TAPPA: “Turismo esperienziale”

17.00: WORKSHOP

“Laboratorio di Film-making con ragazzi diversamente abili”, a cura di Barbara Rosanò e Mauro Nigro, in collaborazione con l’Associazione “Con Paola”

17:30: PROIEZIONE sulla piattaforma MyMovies

Cortometraggio:“Io la Sedia me la porto da Casa”,di Aurora Deiana (15’, 2018)

18:00: TALK

“La Cultura e i Borghi: il Turismo esperienziale”

Marta Ghelma (Giornalista freelance)

Federico Bria (Segretario Generale Banca Credito Cooperativo Mediocrati)

Loredana Ambrosio (Segretaria Regionale Confartigianato Imprese Calabria)

Eduardo Vivacqua (Sindaco Comune di Marano Marchesato)

Nicola Ragone (Regista)

Nicola Raguso (Segretario Generale “Festival della Valle d’Itria”)

Francesco Lattarulo (Coordinatore CNA Cinema e Audiovisivo under 40)

Antonio Gentile (Sindaco Comune di Sapri)

Francesco Bevilacqua (Cercatore di luoghi perduti)

Carmine Lupía (Presidente “Cammino Basiliano”)

Loredana Ambrosio (Segretaria Regionale Confartigianato Imprese Calabria)

Luigi Vitelli (Project manager “Vado Verso dove Vengo”)

Durante il Talk:

Video-racconto su Marano Marchesato, di Mauro Nigro

21:00: PROIEZIONE sulla piattaforma MyMovies

Documentario: “Vado Verso Dove Vengo”, di Nicola Ragone (60’, 2019)

I Giganti della Sila (CS) – GIORNO 4 – 27 Marzo / TAPPA: “Montagna”

17.00: WORKSHOP

“Scrittura creativa: dal romanzo al cinema”, a cura di Giocchino Criaco (Scrittore)

18.30: TALK

“Il marketing territoriale in relazione al cinema”

Barbara Carelli (Responsabile comunicazione e marketing Ente Parco Nazionale della Sila)

Simona Lo Bianco (Responsabile operativa I Giganti della Sila)

“Le Film Commission nell’epoca Covid”

Simone Gandolfo (Delegato ai territori AGICI)

“Le location e la funzione dello spazio filmico”

Giuseppe Colonese (Video artista)

Durante il Talk:

Video-racconto su I Giganti della Sila, di Luigi Simone Veneziano

Corto musicato “Wild Wild Sila”, con le musiche di The Kertians

21:00: PROIEZIONI sulla piattaforma MyMovies

Cortometraggio: “Hide and Sick”, di Giuseppe Colonese (6’, 2020)

Lungometraggio: “Arbëria”, di Francesca Olivieri (80’, 2019)

La Peschiera San Lorenzo del Vallo (CS) – GIORNO 5 – 28 Marzo /

TAPPA: “Produzione enogastronomica”

17.00: WORKSHOP

“Dimenticare il Divano. Forme e piattaforme produttive e distributive nel futuro scenario dell’intrattenimento post-Covid”, a cura di Paolo Orlando (Direttore Distribuzione Medusa Film)

18.30: TALK

“Vinum Vita Est”

Giovanni Gagliardi (Editor di Vinocalabrese.it)

Daniela Gallo (Azienda Vitivinicola La Peschiera)

“La sala cinematografica in epoca Covid”

Giuseppe Citrigno (Presidente Anec Calabria)

“Produrre in Calabria”

Luca Marino (Produttore, Indaco Film)

“Cecchi Gori – Una Famiglia italiana”

Marco Spagnoli (Regista)

“Da ‘The Millionairs’ a ‘Freaks Out’: la Calabria come set”

Gabriele Mainetti (Regista e Produttore, Goon Films)

Durante il Talk:

Video-racconto su La Peschiera, di Ivana Russo

21:00: PROIEZIONI sulla piattaforma MyMovies