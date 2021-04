Commissario Asp a Cetraro: «Nuovo reparto Covid funziona bene»

CETRARO «Il commissario dell’Asp, Vincenzo La Regina, è ritornato a Cetraro per verificare personalmente l’andamento del nuovo reparto Covid e per fare il punto, con solerzia e vigore – si legge in una nota – sulla questione del punto nascita e della terapia semi intensiva». «La Regina ha voluto incontrare, preliminarmente, le autorità politiche nella persona del sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo, e del consigliere regionale Giuseppe Aieta con i quali, alla presenza del nuovo referente della direzione sanitaria, Guglielmo Cordasco, del dirigente dell’ufficio tecnico dell’Asp, Capristo e del direttore di distretto Angela Riccetti, ha fatto il punto sulle questioni già avviate e che attendono di essere definite per ampliare l’offerta sanitaria sul tirreno cosentino. Cennamo e Aieta – continua la nota – hanno espresso apprezzamenti per il profilo istituzionale del nuovo Commissario dell’Asp e per l’operatività con cui sta gestendo l’emergenza sanitaria e le problematiche aperte sul territorio. A conferma di ciò Cennamo e Aieta hanno preso atto della volontà del Commissario dell’Asp relativamente all’immediata esecuzione dei lavori del nuovo reparto di terapia semi intensiva tenuto conto che nella giornata di domani arriveranno tutti i letti e che sono state acquistate le apparecchiature tecnologiche». «Il Commissario ha inoltre confermato – prosegue ancora la nota – di voler procedere alla nomina del nuovo responsabile della ostetricia così da superare tutte le prescrizioni e addivenire alla riapertura del punto nascita in tempi brevi. Il Commissario La Regina ha manifestato, tra l’altro, la volontà di procedere celermente a istituire la stroke unit prevista presso l’ospedale di Cetraro attivando le procedure, già nei prossimi giorni. Cennamo e Aieta a conclusione dell’incontro hanno voluto esprimere congiuntamente il loro apprezzamento per l’operatività del Commissario La Regina anche alla luce dei primi importanti segnali che il nuovo management dell’Asp sta dando in termini di concretezza e appropriatezza».