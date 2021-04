Concussione sessuale: il sindaco di Petilia Policastro finisce ai domiciliari – VIDEO

CROTONE Il sindaco di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di concussione sessuale. Stessa misura è stata disposta nei confronti dell’ex vicesindaco Francesca Costanzo, eletta consigliere provinciale ma dimessasi un mese fa quando ha ricevuto avviso di garanzia. Nell’inchiesta odierna sarebbero coinvolti anche alcuni funzionari dell’Asp di Crotone. L’operazione condotta dai carabinieri del Comando Provinciale pitagorico ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare applicativa della misura degli arresti domiciliari e del divieto di dimora nei confronti di 8 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di peculato, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, corruzione in atti giudiziari, concussione e violenza sessuale. Al primo cittadino Amedeo Nicolazzi, positivo al Covid, non è stato possibile notificare la misura degli arresti domiciliari.