REGGIO CALABRIA Reggina batte Reggiana 2-1 in una partita della 34/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. I gol: nel primo tempo Montalto per i padroni di casa al 5′ e Kargbo per gli ospiti al 46′; nel secondo tempo Rivas Vindel decide il match al 42′. Gli amaranto salgono a 47 punti in classifica.