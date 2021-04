«L’ignoranza è il vero male del mondo»

“Tempus fugit_”…il tempo fugge e noi dobbiamo coltivare una visione storica per cercare da un lato di dare un senso a questa epidemia che ha sconvolto le nostre vite ed ha svelato tutte le nostre fragilità, e dall’altro evitare atteggiamenti estremi, come il panico che è più grave dello stesso virus, o quello del negazionismo (che mi chiedo se sia più ignoranza o qualcosa di oscuro). Di epidemie e pestilenze la storia dell’umanità ne ha conosciute diverse purtroppo. Dalla peste che colpì l’esercito greco sotto le mura di Troia, descritta nel primo canto dell’Iliade, a quella di Atene nel 335 A.C. della quale ci restano le testimonianze di Sofocle e di Tucilide. Quella del 527 dopo Cristo che determinò la crisi dell’impero di Giustiniano. La più tristemente nota, rimasta nella memoria collettiva, anche perché in quella cornice è ambientato il “Decameron” di Boccaccio, fu quella del 1348 che durò, a riprese, per diversi anni e uccise più della metà della popolazione europea. Manzoni con i promessi sposi ci ricorda la peste del 1630. Nel 1918 la “spagnola” che finì verso il 1923 e provocò la morte di circa 50 milioni di persone. E per ognuna di queste “guerre” le conseguenze sono state sempre disastrose, ma le società sono riuscite sempre a riprendersi. Oggi viviamo la nostra. Quello che conta è il nostro atteggiamento che non può che essere responsabile e di fiducia nella scienza, non perché sia infallibile, ma perché questa è l’unica attività, intesa come continua ricerca collettiva e in continuo progresso capace di autocorreggersi. Vi è un aforisma di Galieo che coglie il senso profondo della ricerca scientifica: “compito della scienza non è aprire la strada all’infinito sapere, ma creare una barriera all’infinita ignoranza”. Il vero male del mondo è l’ignoranza che anche in questo caso lascia spazio a scriteriate notizie di complotti tendenti a seminare il terrore. Nella epidemia che stiamo vivendo, piuttosto che vedere complotti o castighi divini, abbiamo il dovere di seguire le indicazioni e le norme comportamentali contenute nei vari ormai famosi Dpcm. A queste condizioni, illuminati da una luce che anche nella sofferenza indica la strada del bene, evitando l’abbrutimento dell’uomo nel pessimismo e nel rancore, vi è la fondata speranza della ripresa e il ritorno ad una vita normale.

* Segretario federale Idm