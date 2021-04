“Progettare il futuro della Calabria”, il Pd avvia il confronto con il mondo produttivo

CATANZARO “Progettare il futuro della Calabria” è il titolo del webinar organizzato dal Partito democratico regionale, che ha avviato un confronto con le parti sociali nell’ambito della campagna di ascolto propedeutica alla preparazione del programma per le prossime elezioni regionali. L’evento fa seguito agli incontri con Francesco Boccia, Sandra Zampa e altri esponenti della segreteria nazionale, insieme ai quali saranno approfondite le questioni da mettere al centro della nostra agenda di governo per la Calabria. Sarà possibile seguire la discussione in diretta sulla pagina Facebook Partito Democratico Calabria martedì 20 aprile, alle ore 18. Ampio e qualificato il parterre degli interventi. Aprirà i lavori il commissario regionale del Pd Stefano Graziano. Interverranno Klaus Algeri, presidente Confcommercio Calabria; Claudio Aloisio, Confesercenti Calabria; Giovanni Aricò, presidente regionale Casa Artigiani; Silvio Barbalace, segretario regionale Confartigianato; Carmelo Basile, imprenditore agroalimentare; Aldo Ferrara, presidente Unindustria Calabria; Giovanni Laganà, Cna Calabria, Nicola Irto, candidato alla presidenza della Regione Calabria. Chiuderà il dibattito Cesare Fumagalli, responsabile Sviluppo economico e Pmi del Partito democratico. «Vogliamo aprire un dibattito con le organizzazioni sociali per far si che al centro dell’agenda politica regionale ci siano sviluppo e occupazione, che si costruiscano insieme quelle proposte per far crescere la Calabria», commenta Stefano Graziano.