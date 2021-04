Caso Bergamini, chiesto il processo per Isabella Internò

CASTROVILLARI Per l’unica indagata per il presunto omicidio di Denis Bergamini, l’ex fidanzata Isabella Internò, la procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio volontario pluriaggravato.

Sono queste le risultanze dell’inchiesta chiusa nel marzo scorso, a sei anni dall’apertura, sulla morte del calciatore del Cosenza calcio, avvenuta trentadue anni fa.

Secondo le carte giudiziarie la donna avrebbe prima narcotizzato, o ridotto le capacità difensive della vittima, assieme a persone ignote, successivamente cagionato la morte per asfissia, per poi porre Bergamini già cadavere o in fin di vita, sull’asfalto lungo la statale 106, nei pressi di Roseto capo Spulico allo scopo che venisse investito dai mezzi in transito. Bergamini sarebbe poi stato travolto da un Tir con alla guida un uomo di Rosarno che non risulta indagato.

Alla Internò sono state contestate anche le aggravanti come la premeditazione e i motivi abietti e futili in quanto il calciatore le avrebbe detto di voler chiudere il loro rapporto sentimentale. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 2 settembre. (lu. la.)