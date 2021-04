Lamezia, auto contro un lampione: illesi i due passeggeri

LAMEZIA TERME Si è scontrata violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica, dopo aver perso il controllo ed essere finita fuori strada. È accaduto oggi pomeriggio, su viale San Bruno, a Lamezia Terme, dove è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia.

La vettura coinvolta è una Citroën C4 che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo. A bordo del veicolo il conducente ed un passeggero, entrambi illesi, in grado di abbandonare da soli il veicolo. L’intervento dei vigili del fuoco è servito alla messa in sicurezza del veicolo e del sito. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.