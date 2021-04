Neve a primavera in Calabria e maltempo fino a mercoledì

CATANZARO Un’ondata di freddo con forti piogge sul territorio regionale e nevicate sulle aree montane sta investendo la Calabria dal Centro Europa. Una primavera bizzarra che ha portato intense nevicate In Sila e pioggia con nevischio nella Presila catanzarese. In particolare da questa mattina i fiocchi hanno ricoperto Camigliatello e Lorica, e sono già quindici i centimetri di neve caduti sulle vette di monte Curcio, monte Botte Donato e monte Scuro a circa 1800 metri sul livello del mare. Temporali e temperature ancora in diminuzione accompagneranno la nostra regione fino a mercoledì 21 aprile, quando lasceranno spazio ai primi tepori della primavera. Neve e ghiaccio, inoltre, stanno generando disagi lungo la 107 Silana crotonese, dove l’Anas sta ripristinando con celerità la viabilità della strada. Rimandato di 48 ore, a causa delle condizioni climatiche avverse, la chiusura del viadotto Gangarello sempre sulla 107. Disagi segnalati anche sulle strade interne, in particolare a Campo San Lorenzo lungo la Statale 177 e sulla provinciale 255 fino alla frazione della Fossiata di Longobucco.