Corigliano Rossano, poliziotti “beccati” in assembramento in un bar. I carabinieri li multano

CORIGLIANO ROSSANO La legge non prevede deroghe, anche se si rende necessario eseguire le disposizioni che le norme prevedono su colleghi o su altre divise. Così è avvenuto a Corigliano Rossano dove, durante alcuni controlli in città sul rispetto delle norme anti-Covid, i carabinieri hanno sorpreso all’interno di un locale la presenza – non consentita visto che la Calabria si trova in zona arancione e non si può consumare all’interno dei locali – di diversi avventori tra i quali alcuni appartenenti alle forze di polizia.

Nessuna mascherina e nessuna distanza di sicurezza. Come è stato riportato anche dal sito di Repubblica i carabinieri hanno agito di conseguenza: multe per gli avventori, poliziotti compresi, per lo stato di assembramento creato e chiusura del bar. Lex dura lex, sed lex.