Notte playoff per il Catanzaro: al Ceravolo arriva l’Avellino di Ballardini – PROBABILI FORMAZIONI

stasera in campo

CATANZARO Il grande appuntamento è arrivato. Questa sera alle 21 il Catanzaro ospita l’Avellino allo stadio “Ceravolo” nel turno preliminare dei playoff di Serie B, una sfida secca che mette in palio il passaggio alla fase successiva della post season.

I giallorossi arrivano all’incrocio con un vantaggio importante: oltre al fattore campo e alla spinta del pubblico delle grandi occasioni, la squadra di Alberto Aquilani potrà contare anche su due risultati utili su tre per continuare il proprio cammino. Di fronte ci sarà un Avellino rigenerato dalla cura Ballardini. I biancoverdi hanno conquistato l’ottavo posto sfruttando anche il calo del Cesena e completando una rimonta che sembrava complicata qualche mese fa. Il tecnico degli irpini ha trasformato la stagione della squadra, capace di passare dal quattordicesimo posto alla qualificazione playoff grazie a un ruolino di marcia fatto di sei vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.

Nel Catanzaro l’attenzione resta concentrata soprattutto sulle condizioni di Pietro Iemmello. Il capitano ha recuperato dall’ematoma al soleo del polpaccio destro che lo aveva costretto a fermarsi nelle ultime settimane ed è stato convocato da Aquilani, ma resta ancora in dubbio una sua presenza dal primo minuto. Lo staff tecnico valuterà fino all’ultimo se schierarlo subito o utilizzarlo a gara in corso.

Alla vigilia il tecnico giallorosso ha parlato di una squadra pronta dal punto di vista mentale e fisico, sottolineando come il gruppo abbia lavorato con intensità durante tutta la stagione per conquistarsi una partita del genere. Aquilani ha evidenziato la necessità di affrontare una sfida che potrebbe durare anche 120 minuti con lucidità, maturità ed equilibrio emotivo, senza snaturare l’identità costruita durante l’anno.

L’allenatore ha anche ribadito di non voler impostare la gara pensando al doppio risultato favorevole. L’idea resta quella di mantenere il solito atteggiamento offensivo e propositivo, adattandosi eventualmente ai momenti della partita senza rinunciare ai principi che hanno portato il Catanzaro fino ai playoff.

Per il Catanzaro sarà una notte carica di pressione ma anche di entusiasmo. La squadra giallorossa si presenta all’appuntamento forte di un percorso positivo con la voglia di regalare ai tifosi un’altra serata da ricordare al “Ceravolo”. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco; Liberali, Alesi; Pittarello. All.: Aquilani.

AVELLINO(4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Izzo, Enrici, Missori; Sounas, Palmiero, Besaggio; Insigne; Russo, Patierno. All.: Ballardini.

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