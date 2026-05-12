Libano, sei morti e sette feriti in un raid israeliano

medio oriente

BEIRUT Sei persone sono morte ieri in un bombardamento aereo israeliano di Kfar Dunin, nel sud del Libano. Lo rende noto l’Agenzia di stampa ufficiale del Paese, l’ANI. “Aerei da guerra nemici hanno colpito una casa abitata a Kfar Dunin la scorsa notte, uccidendo sei persone e ferendone altre sette, che sono state trasportate negli ospedali di Tiro”, ha scritto l’ANI martedì. L’esercito israeliano ha ordinato sui social network ai residenti della piccola città di Sohmor, nella Valle della Bekaa, di evacuare in previsione di attentati.