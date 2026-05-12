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Truffa e riciclaggio a Crotone: 10 misure cautelari

Dall’associazione a delinquere al riciclaggio di denaro sporco. Smantellata una rete criminale specializzata in sostituzione di persona e truffe aggravate

Pubblicato il: 12/05/2026 – 7:07
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Truffa e riciclaggio a Crotone: 10 misure cautelari

CROTONE Alle prime ore di oggi, 12 maggio, militari di questo Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Crotone, su richiesta della Procura della Repubblica di questo Capoluogo, nei confronti di 10 persone, indagate, a vario titolo, per i reati di “associazione per delinquere”, art. 416,  “truffa aggravata in concorso”, artt. 110 – 640 c. 3 c.p.,  “sostituzione di persona”, artt. 81 – 110 – 494 c.p.,  “riciclaggio” e “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, art. 648 bis c.p.. I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10, presso la sede del Comando Provinciale.

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