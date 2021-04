Catalfamo: «La competenza sulle concessioni balneari spetta ai comuni»

Nuovo appuntamento con “2020”, l’approfondimento settimanale in onda questa sera alle 21 sul canale 211 del digitale terrestre e sulla pagina facebook de L’altro Corriere tv. Ospite di Danilo Monteleone e Ugo Floro, l’assessore regionale alle infrastrutture e ai lavori pubblici, Domenica Catalfamo. In primo piano la questione relativa alle concessioni per gli stabilimenti balneari che tanto aveva fatto discutere nell’ultima settimana gli operatori del settore turistico stimolando finanche un duro intervento da parte del parlamentare di Forza Italia Maurizio Gasparri e del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, i quali avevano di fatto invitato l’esecutivo regionale calabrese ad adeguarsi alla legge nazionale vigente in materia che prevede, tra le altre misure, una estensione della validità delle autorizzazioni fino al 2033. «In attesa che il quadro legislativo si definisca – ha affermato al Catalfamo – rammento che la competenza sulle concessioni spetta ai comuni, avendo la Regione solo un potere di indirizzo. In ogni caso, e con il pieno accordo delle associazioni, la stagione è in sicurezza». Ampio lo spazio riservato alle opportunità che la Calabria potrà cogliere grazie ai fondi del Recovery Plan. «Siamo stati la prima regione – ha dichiarato l’assessore alle infrastrutture – ad aver inserito una proposta progettuale che andrà a migliorare, e ad estendere, la rete viaria secondaria, costituita da tutte quelle strade provinciali e comunali che necessitano di essere riammodernate per consentire la fruizione in modo particolare dell’entroterra e di tutte le sue importanti risorse». Anche sulla piaga dell’erosione costiera, Catalfamo ha annunciato un piano di opere «che possa incidere in maniera integrata a tutela di larghi tratti di fascia costiera palesemente a rischio, tenendo comunque sempre conto del fatto che, attualmente, su circa 800 km di costa, abbiamo in concessione solo il 14%». L’assessore alle infrastrutture si è altresì detta convinta che «l’attuazione di un piano di opere pubbliche non può prescindere dalla adozione di un codice degli appalti radicalmente rinnovato e quindi un impianto burocratico che va assolutamente snellito». Anche sul ponte dello stretto, Catalfamo ha le idee chiare: «sono favorevole alla sua realizzazione poiché ormai vi sono tutte le condizioni, politiche e finanziarie in particolar modo, per realizzare un’opera di portata continentale».