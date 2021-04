«Con l’arresto dei sovversivi finisce la dottrina Mitterrand»

Finalmente finisce la Dottrina Mitterrand con l’arresto di criminali e sovversivi quali sono stati nella loro attività che nulla ha a che fare con la politica i terroristi della sinistra italiana. In questo Paese che amiamo e continuiamo ad amare si è avuta da più parti comprensione (spesso strumentale per non dire pelosa) di costoro i quali è bene ricordare essere stati nelle dinamiche che attuavano al soldo di potenze straniere per di più nemiche belliche dell’Italia (mi riferisco ai Paesi aderenti al Patto di Varsavia con l’ex Urss in testa) mentre a noi democristiani non si è riconosciuto non solo il merito della ricostruzione, ma anche l’aver garantito e difeso lo Stato (comprensivo del Diritto) con le libertà e lo sviluppo. Siamo stati spazzati via probabilmente (così come si evince anche dai documenti desecretati dei governi Americano e Britannico) da trame oscure eppure siamo ancora qua pronti a rimetterci in gioco al servizio della nazione: forse siamo proprio noi i veri patrioti! Per concludere adesso manca all’appello dei catturandi solo tal Alessio Casimirri rifugiato con la compiacenza delle locali Autorità in Nicaragua: ci incaricheremo noi con la lecita pratica politica di facilitare il suo rientro alfine di fargli scontare la giusta pena. Vincenzo Speziali ex Segretario Movimento Giovanile Dc Componente del Comitato Promotore Nazionale della Federazione Popolare dei Democratici CristianiCoordinatore Regionale della medesima Federazione per la Calabria.