Papasidero, cocaina e hashish in casa: ai domiciliari dopo la perquisizione della polizia

controlli e sequestri

COSENZA Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, in particolare gli agenti della squadra mobile di Cosenza, unitamente all’Unità cinofila, a seguito di attività info investigativa scaturita anche dall’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nella provincia, e in particolare nella giurisdizione di Castrovillari con la direzione e il coordinamento del procuratore capo Alessandro D’Alessio, hanno operato un’attività di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione nell’abitazione di un soggetto residente a Papasidero, gli operatori hanno rinvenuto, occultati all’interno dell’abitazione, sostanze stupefacenti del tipo cocaina (gr. 3), hashish (gr. 20), bilancini elettronici di precisione, una macchina per il confezionamento sottovuoto e vari ritagli per le singole dosi. L’attività di polizia giudiziaria si è conclusa con l’arresto dell’uomo, posto agli arresti domiciliari. Nel corso dello stesso intervento, nei confronti di un altro individuo, si è proceduto alla denuncia per omessa custodia e detenzione illegale di armi, con il sequestro penale di 7 fucili, 1 pistola calibro 7,65 e circa 100 munizioni di vario calibro (foto in basso).