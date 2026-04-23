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controlli e sequestri

Papasidero, cocaina e hashish in casa: ai domiciliari dopo la perquisizione della polizia

Nel corso dello stesso intervento, un altro uomo è stato denunciato per omessa custodia e detenzione illegale di armi

Pubblicato il: 23/04/2026 – 10:53
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Papasidero, cocaina e hashish in casa: ai domiciliari dopo la perquisizione della polizia

COSENZA Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, in particolare gli agenti della squadra mobile di Cosenza, unitamente all’Unità cinofila, a seguito di attività info investigativa scaturita anche dall’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nella provincia, e in particolare nella giurisdizione di Castrovillari con la direzione e il coordinamento del procuratore capo Alessandro D’Alessio, hanno operato un’attività di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Durante una perquisizione nell’abitazione di un soggetto residente a Papasidero, gli operatori hanno rinvenuto, occultati all’interno dell’abitazione, sostanze stupefacenti del tipo cocaina (gr. 3), hashish (gr. 20), bilancini elettronici di precisione, una macchina per il confezionamento sottovuoto e vari ritagli per le singole dosi. L’attività di polizia giudiziaria si è conclusa con l’arresto dell’uomo, posto agli arresti domiciliari. Nel corso dello stesso intervento, nei confronti di un altro individuo, si è proceduto alla denuncia per omessa custodia e detenzione illegale di armi, con il sequestro penale di 7 fucili, 1 pistola calibro 7,65 e circa 100 munizioni di vario calibro (foto in basso).

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