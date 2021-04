Longo: «In Calabria speriamo di vaccinare tutti entro l’estate»

CATANZARO «Speriamo di completare la campagna vaccinale entro la fine dell’estate. E dall’1 al 4 maggio mi attendo grossi numeri». Sono queste le aspettative del commissario alla Sanità Guido Longo, che ha incontrato i giornalisti a Villa Bianca. L’ex questore ritiene che il trend sia cambiato: «Siamo a 10-12mila vaccinazioni al giorno. Speriamo di poter concludere in fretta over 80 e categorie fragili». Longo fissa l’obiettivo a «25mila vaccinazioni al giorno, preferisco essere prudente. Abbiamo messo in campo tutte le capacità e tutti hanno risposto e ci stanno dando una mano». Riguardo al lavoro dei commissari, il commissario risponde che «per il momento stiamo andando bene con i commissari, tutti sono chiamati a collaborare». E sul caso del Sant’Anna dice che «continua l’interlocuzione con l’Asp di Catanzaro. Al momento non ci sono novità. Speriamo di concludere nella direzione di lasciarlo operativo perché è un’eccellenza».