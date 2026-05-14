Reggio Calabria: addio al generale Anastasio Bertucci, consigliere comunale nelle amministrazioni Reale e Falcomatà

la scomparsa

REGGIO CALABRIA «Il Generale Anastasio Bertucci è stato una figura di grande rilievo per la città di Reggio Calabria. Uomo di grande cultura e dall’altissimo senso delle istituzioni, ha dedicato la sua vita a servire lo Stato e la sua terra, verso cui ha rivolto un amore autentico e viscerale». Con queste parole il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa del Generale dei Carabinieri in congedo Anastasio Bertucci.

«Il generale Bertucci si è distinto per il profondo senso dello Stato, ma anche per la straordinaria passione con cui ha condotto studi storici, artistici e tecnici. Ha dedicato gran parte della sua attività intellettuale alla valorizzazione della storia, delle tradizioni e dell’identità della Calabria e di Reggio Calabria. È stato – ha aggiunto Battaglia – consigliere comunale durante l’Amministrazione del sindaco Giuseppe Reale e nel primo mandato del sindaco Italo Falcomatà. Negli ultimi anni aveva contattato l’Amministrazione comunale manifestando la volontà di donare il suo patrimonio librario quale testimonianza del legame profondo con la città e con la memoria storica del territorio. Ai suoi cari – ha concluso Battaglia – va la vicinanza e il cordoglio dell’intera Amministrazione comunale».

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