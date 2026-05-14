Cosenza, il Comitato “No scippo” in piazza contro il trasferimento dell’ospedale Hub
L’adesione alla nuova mobilitazione contro l’ipotesi di spostamento della struttura sanitaria ad Arcavacata di Rende
COSENZA «Il Comitato No scippo aderisce con entusiasmo alla iniziativa pubblica del 26 maggio promossa dai Comitati di Quartiere e civici che, come noi facciamo da tempo, difendono il diritto di Cosenza, capoluogo di provincia, a mantenere nel suo territorio, come la legge prescrive, l’Ospedale Hub di Cosenza che Occhiuto vorrebbe trasferire arbitrariamente ad Arcavacata di Rende». Lo si legge in una nota che così prosegue: «Siamo convinti che insieme saremo capaci di difendere non solo l’ospedale pubblico e la sanità pubblica ma anche il futuro economico e sociale di Cosenza e del territorio dei Casali che sta attorno ad essa. Insieme – è scritto – combatteremo per evitare che Cosenza diventi, come qualcuno spera, periferia di Rende-Montalto Uffugo. Il futuro dell’area urbana cosentina non è un dannoso prolungamento della città-spaghetto che corre verso nord, il futuro è la città policentrica, riequilibrata a sud, come prevedono le direttive europee – si legge infine – per contrastare dissesto idro-geologico, abbandono dei territori e spopolamento progressivo. Cosenza si è svegliata. Cosenza c’è».
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