Catanzaro, l’Asp convoca il Sant’Anna Hospital per il contratto 2021

CATANZARO Si apre uno spiraglio (forse) nella vertenza del Sant’Anna Hospital di Catanzaro, la struttura d’eccellenza nella cura delle patologie cardiovascolari a rischio chiusura dopo che l’Asp di Catanzaro ha deciso di non firmare il contratto 2020 fino alla conclusione dell’inchiesta giudiziaria “Cuore Matto” che ha colpito il vecchio management della clinica. L’Asp di Catanzaro ha convocato per il prossimo 21 maggio la clinica Sant’Anna “ai fini della programmazione delle attività assistenziali funzionali agli accordi contrattuali” per il 2021, si legge nella burocratica pec inviata dalla direzione dell’azienda catanzarese: La convocazione è un segnale da parte dell’Asp di Catanzaro ma non elimina “zone d’ombra” e gli interrogativi (leggi qui l’editoriale del direttore del Corriere della Calabria Paola Militano) che stanno caratterizzando la vertenza del Sant’Anna. Va poi evidenziato che il Sant’Anna è in ordine di tempo la penultima struttura del Catanzarese a essere stata convocata dall’Asp (la prima è stata convocata dieci giorni prima, l’11 maggio), e va evidenziato il fatto che comunque la convocazione, del Sant’Anna (e delle altre strutture ospedaliere private del Catanzarese, in ritardo, perché, secondo quanto disposto dal commissario ad acta della sanità calabrese Guido Longo, i contratti 2021 andavano stipulati entro il fine marzo scorso, e quindi i tempi per la conclusione della contrattualizzazione si profilano lunghi. Per il Sant’Anna inoltre resta sempre il pesante macigno del no alla firma del contratto per il 2020, che l’Asp di Catanzaro, da quanto si apprende, non intende sottoscrivere: un no che i vertici della clinica catanzarese ritengono una vera e propria condanna a morte.