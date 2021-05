Next Generation Cosenza, il progetto degli under 40 di centro sinistra per la città

COSENZA «Si è svolto Next Generation Cosenza, momento di confronto dedicato al futuro della città Cosenza – si legge in una nota – promosso dalle organizzazioni giovanili del Partito Democratico, del Partito Socialista, di Azione e di Articolo 1, in collaborazione con Italia In Comune e il Gruppo S&D al Parlamento europeo». «Nella prima parte dell’evento, moderata da Francesco Alimena – continua la nota – sono intervenuti decine di attiviste e attivisti e rappresentanti del terzo settore under 35, che hanno descritto le necessità e raccontato le loro idee per la Cosenza che verrà. Tanti i temi trattati, dalla cura degli ultimi al lavoro giovane, dalla mobilità sostenibile all’attenzione verso i quartieri periferici. Senza dimenticare grandi obiettivi come il Grande Ospedale Hub e la campagna per la Città Unica. Nella seconda parte, maggiormente dedicata ai contributi istituzionali e moderata da Vittorio Pecoraro, sono invece intervenuti, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni giovanili, i consiglieri comunali Damiano Covelli e Bianca Rende, il consigliere regionale Domenico Bevacqua, il Commissario regionale PD Stefano Graziano, il Segretario regionale del Partito Socialista Luigi Incarnato, il Coordinatore regionale di Articolo 1 Alex Tripodi, il Segretario organizzativo di Azione Calabria Carmelo Versace, la vicesegretaria nazionale del Partito socialista Francesca D’Ambra, la Deputata Enza Bruno Bossio e gli Europarlamentari Andrea Cozzolino e Pina Picierno». «L’iniziativa, che se pur online è stata ampiamente partecipata – conclude la nota – è terminata con l’annuncio di un instant book che raccoglierà tutti i contributi, dando vero avvio al tavolo tematico del centro-sinistra per il futuro della città di Cosenza, a guida dei giovani attivisti. Un lavoro che si strutturerà nelle prossime settimane, pronto ad offrire una forte alternativa europeista e progressista per una città accogliente, giusta, manutenuta, ecologica, internazionale, innovativa. Un progetto innovativo per la crescita e la riorganizzazione urbana di Cosenza».