Sant’Anna, Pitaro: «L’Asp anticipi l’incontro per la stipula del contratto»

REGGIO CALABRIA «L’Asp di Catanzaro ha convocato il Sant’Anna per il 21 maggio. Troppo tardi. C’ è un’emergenza sanitaria e lavorativa che non può essere elusa. Si anticipi l’incontro per la stipula del contratto e si permetta al Sant’Anna di ripartire». Il consigliere regionale Francesco Pitaro ha inoltrato un’istanza al presidente Spirlì, al commissario Longo e alla commissione straordinaria dell’Asp di Catanzaro, per chiedere che venga anticipato l’incontro con i vertici della clinica convocato ai fini della programmazione delle attività assistenziali funzionale agli accordi contrattuali.

«Ma – commenta Pitaro – il fabbisogno delle prestazioni è stato già individuato e quantificato, occorre soltanto procedere alla stipula del contratto. Si tenga a mente che il Sant’Anna Hospital ha già ottenuto l’accreditamento per il 2021 e che il Consiglio regionale ha approvato una mozione che ha impegnato il presidente Spirlì a svolgere ogni iniziativa diretta a permettere la contrattualizzazione della clinica, quindi la ripresa in modo continuo e permanente di ogni attività cardiochirurgica atta a salvare vite e a mantenere 300 posti di lavoro. Si anticipi dunque l’incontro a questa settimana e non si tergiversi più sul diritto alla salute e al lavoro di tanti calabresi stanchi di una situazione che altrimenti finirà per annientare un’eccellenza sanitaria universalmente riconosciuta».