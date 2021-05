In casa con 120 grammi di cocaina: un arresto ad Amantea

AMANTEA I Carabinieri della Compagnia di Paola – Stazione di Amantea – con il supporto dei colleghi del Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia, hanno arrestato un 58enne del posto. L’accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

All’interno dell’abitazione dell’uomo sono stati trovati 120 grammi di cocaina. Fondamentale è stata la segnalazione di Collins, giovane pastore tedesco specializzato nella ricerca di stupefacenti in servizio al Nucleo Cinofili del 14° Battaglione di Vibo Valentia, in corrispondenza dell’armadio collocato nella camera da letto. Dentro la tasca di uno dei giubbotti appesi erano stati nascosti 3 involucri contenenti cocaina per oltre 100 grammi.

La perquisizione dei restanti locali della casa ha consentito di portare alla luce altre dosi di stupefacente: in un mobile della cucina ed in una cassettiera del bagno erano stati nascosti altri 4 involucri contenenti complessivamente 20 grammi di cocaina; oltre a materiale utilizzato per la pesatura ed il confezionamento della droga.

Le analisi condotte con celerità dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dell’Arma dei Carabinieri di Vibo Valentia hanno permesso di accertare che dal quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, sulla base del principio attivo contenuto nello stesso, avrebbero potuto essere ricavate 629 dosi da destinare alla vendita al dettaglio.

Il 58enne, terminate le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. A seguito del giudizio di convalida l’uomo è stato nuovamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.