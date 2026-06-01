La classe I B dell’IC Rende Centro-San Fili vince il concorso nazionale Istat “Il Censimento permanente sui banchi di scuola”

il premio

RENDE Grande soddisfazione per la classe I B della Scuola secondaria di I grado dell’IC Rende Centro-San Fili, vincitrice, per la propria categoria, della settimana edizione del Concorso ISTAT “Il Censimento permanente sui banchi di scuola” grazie al progetto La Cultura Rende?, un lavoro originale che, attraverso un accattivante gioco di parole, si è posto l’obiettivo di analizzare che valore sia assegnato dalla comunità rendese alla conoscenza, coniugando ricerca, statistica e valorizzazione del territorio. Il progetto è stato elaborato a partire dalla considerazione che Rende ospita uno dei più grandi Atenei universitari d’Italia e rappresenta, quindi, un contesto fortemente legato alla formazione e alla diffusione della conoscenza. Gli studenti hanno progettato e realizzato un questionario, per indagare il livello di istruzione, le abitudini di lettura e la frequenza di biblioteche e musei da parte di alunni e famiglie dell’Istituto e verificare se la cultura si ancora un valore fondante per il territorio rendese.

Il questionario è stato somministrato tramite Google Moduli al campione individuato, rendendo la raccolta dei dati semplice e accessibile. Le risposte sono state poi analizzate e confrontate per individuare i principali comportamenti e le tendenze. Quando disponibili, i dati raccolti sono stati messi a confronto con i dati ISTAT, per avere un campione statistico nazionale di confronto rispetto al quale valutare analogie e differenze.



Successivamente, i risultati sono stati organizzati e rappresentati attraverso grafici e tabelle, così da renderli più chiari e immediati. Il percorso si è concluso con la realizzazione di un’infografica nella quale sono stati sintetizzati i dati emersi, combinando efficacemente testi e immagini per favorire una riflessione sul rapporto tra cultura, scuola e territorio.

L’iniziativa “Il Censimento permanente sui banchi di scuola”, promossa dall’ISTAT in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nasce con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo della statistica ufficiale e alla conoscenza del territorio attraverso l’analisi dei dati come strumento di lettura dei fenomeni sociali e territoriali.

La classe I B ha partecipato con entusiasmo al percorso formativo La Cultura Rende? in tutte le fasi di ricerca, raccolta dati e interpretazione statistica. Hanno sperimentato “sul campo” il legame tra cultura, sviluppo sociale ed economico e compreso come il patrimonio culturale rappresenti una risorsa fondamentale per la crescita del territorio e della comunità.

Attraverso il progetto gli studenti hanno dimostrato capacità di analisi, spirito critico e creatività, trasformando i numeri in uno strumento per raccontare la realtà e comprenderne le potenzialità.

Il lavoro ha saputo distinguersi per originalità, chiarezza espositiva e attenzione ai temi della valorizzazione culturale ed è stato selezionato come vincitore dall’Istat.

La vittoria della I B rappresenta un importante riconoscimento per gli studenti e per i docenti che hanno guidato il progetto, professoresse Carmela Malito e Katiuscia Milié, premiando l’impegno, la collaborazione e la capacità di utilizzare i dati come strumento di conoscenza e cittadinanza attiva.

Un successo che rende orgogliosa tutta la comunità scolastica guidata dalla Dirigente Antonella Gravina e che dimostra come scuola, cultura e innovazione possano costruire insieme percorsi di eccellenza, a dimostrazione, appunto, che la Cultura Rende.

L’elaborato vincitore è consultabile sul sito dell’Istat, all’indirizzo https://www.istat.it/notizia/i-vincitori-della-settima-edizione-de-il-censimento-permanente-sui-banchi-di-scuola/

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