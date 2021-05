Castrovillari, 5 operatori positivi (e vaccinati) all’ospedale: sospesi i ricoveri in ostetricia e pediatria

CASTROVILLARI Chiusi in via precauzionale i ricoveri nei reparti di ostetrica e Pediatria dell’ospedale “Ferrari” di Castrovillari. A darne notizie il direttore sanitario del presidio, Raffaele Cirone, che ha informato di alcuni contagi fra i sanitari che operano nei due servizi.

Si tratta in tutto di cinque operatori risultati positivi al test – tutti vaccinati – a seguito di uno screening di routine. Dovrebbe trattarsi di due infermieri del reparto di pediatria, un ostetrica e due tecnici di radiologia. Il personale è stato posto in quarantena per evitare che il contagio si amplifichi, così come è già stata effettuata la sanificazione dei locali, mentre il resto degli operatori sanitari dei reparti saranno sottoposti a tampone molecolare.

Le preoccupazioni, tuttavia, restano, perché lo screening sul personale ospedaliero era stato eseguito mercoledì scorso.

«I servizi saranno ripristinati nei prossimi giorni»

In una nota il direttore sanitario non segnala una data precisa per la riapertura ai ricoveri. «In seguito a screening condotto sul personale dell’Ospedale di Castrovillari – riferisce in una nota Raffaele Cirone – la positività di alcuni pochi operatori, peraltro tutti vaccinati, impone a scopo precauzionale, la sospensione di alcuni servizi, per la precisione, i ricoveri in Ostetricia e in Pediatria. L’Ospedale precisa di non aver mai sospeso, nemmeno in tempi di rallentamento dell’epidemia, il controllo sugli operatori sanitari (oltre che sui pazienti, naturalmente). Il tasso di infetti tra gli operatori, infatti, si è sempre rivelato più basso di quello della popolazione generale».

«Non solo, ma nel corso del tempo, ogni caso scoperto positivo è stato messo in quarantena. I servizi sopra citati saranno ripristinati nei prossimi giorni, appena i risultati delle indagini in corso ci daranno la certezza di poter operare con la necessaria tranquillità anche in tali degenze. Si sottolinea la collocazione “puntiforme” delle positività rilevate in pochi ambiti ospedalieri e l’alto livello di protezione del personale. La Direzione Asp – conclude il direttore sanitario – è al lavoro per mettere l’Ospedale quanto prima in grado di eseguire nel laboratorio del Presidio test che diano in tempi brevissimi risultati affidabili sullo stato di infettività delle persone». (lu.la.)