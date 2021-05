Corigliano Rossano, 47enne trovato in casa senza vita

CORIGLIANO ROSSANO Un uomo di 47 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione, a Rossano Alta. Luigi Graziano, 47 anni, viveva da qualche tempo solo in una casa che prima condivideva con la sua famiglia.

A ritrovarlo esanime sono stati i carabinieri che hanno fatto irruzione in casa, nel quartiere popolare di Penta. I sanitari del 118 allertati dai militari altro non hanno potuto fare che costatarne la morte.

Dalle prime sommarie informazioni si tratterebbe di un dramma forse culminato dalla solitudine e di morte naturale. Sarà l’autorità giudiziaria a decise se procedere con l’autopsia.