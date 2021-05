CATANZARO «Il sindaco Sergio Abramo ha comunicato in Consiglio comunale, dopo aver incontrato i vertici dell’Asp – si legge in una nota – che “prestissimo verrà sicuramente firmato il contratto 2021 del Sant’Anna hospital e saranno contestualmente risolti tutti i problemi della struttura non essendo stati rilevati motivi ostativi alla stessa sottoscrizione».