Forestazione, l’intesa tra la Regione e l’Università di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA Le foreste e l’ambiente montano sono al centro delle sinergie instaurate tra l’azienda Calabria verde della Regione Calabria e il dipartimento di Agraria dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. È stato infatti sottoscritto un accordo dal direttore del dipartimento di Agraria, Giuseppe Zimbalatti, e dal commissario di Calabria verde, Giuseppe Oliva. I referenti del dipartimento di Agraria per questa iniziativa saranno i professori Giuseppe Bombino, Giuseppe Modica e Andrea Proto. «L’intesa – informa una nota del dipartimento regionale all’Agricoltura – intende valorizzare il percorso formativo e multidisciplinare attivo presso il corso di laurea in Scienze forestali e ambientali e punta a un complessivo innalzamento delle competenze del personale che opera presso l’ente strumentale della Regione nel campo dello sviluppo sostenibile del territorio montano, della protezione dell’ambiente e delle foreste, della valorizzazione delle risorse naturali e della biodiversità, del paesaggio e della sicurezza idrogeologica».

Gallo: «Servizio essenziale»

«La collaborazione instaurata – dichiara l’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo – consentirà di perseguire un’azione di sistema a supporto del comparto forestale in Calabria, più in generale a livello del Mediterraneo, attraverso l’affinamento delle competenze del personale di Calabria Verde che, come noto, svolge un servizio essenziale nella gestione del cospicuo patrimonio forestale calabrese». «Inoltre – aggiunge –, questa imprescindibile collaborazione con i corsi di studio in Scienze forestali e ambientali del dipartimento di Agraria può rappresentare anche un motore propositivo di programmi e progetti di attività, di rilevanza strategica e coerenti con gli obiettivi della tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, in grado di attrarre risorse esterne per il raggiungimento dei risultati attesi e il loro efficace trasferimento su ampia scala».

Oliva: «Piattaforma d’intenti»

Secondo il commissario straordinario di Calabria verde, Giuseppe Oliva, «è essenziale sviluppare ogni relazione per incentivare e favorire il percorso di qualificazione del personale di Calabria verde anche nell’ottica di promuovere piani, programmi e strumenti di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, naturalistico e ambientale. Pertanto, la collaborazione avviata costituisce una piattaforma di intenti istituzionali volta a supportare le strategie di sviluppo e le politiche della montagna, valorizzando le indispensabili competenze offerte dall’ampia offerta formativa del corso di laurea in Scienze forestali e ambientali; dall’altra parte, essa intende potenziare la prospettiva di un’efficace tutela e valorizzazione di un patrimonio forestale di inestimabile valore naturalistico e socio-economico».