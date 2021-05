Covid, operativi i 15 posti letto all’ospedale di Rogliano

ROGLIANO È operativo il nuovo reparto dedicato ai pazienti affetti da Covid 19 allestito all’interno dell’ospedale Santa Barbara di Rogliano, in provincia di Cosenza, inaugurato la scorsa settimana.

Il reparto, gestito dall’Azienda sanitaria provinciale, prevede fino a 15 posti letto e di questi, attualmente, quattro sono già occupati. Si tratta di pazienti che hanno manifestato una grave insufficienza respiratoria, già curata in altri nosocomi, e che nel reparto aperto all’ospedale di Rogliano termineranno la fase finale della terapia.

Nel frattempo, sono in fase di completamento alcuni lavori strutturali per garantire al meglio i percorsi sporco-pulito nel reparto dove operano 4 medici, 7 infermieri e altrettanti operatori sociosanitari.