Serie B, Maria Marotta è la prima arbitro donna: ha diretto Reggina-Frosinone

REGGIO CALABRIA Tutto il mondo del calcio femminile italiano ha rivolto «un grande in bocca al lupo a Maria Marotta, prima arbitra a dirigere una partita di Serie B, Reggina-Frosinone». Con questo post sui propri social, la Divisione Femminile della Federcalcio ha fatto gli auguri al direttore di gara “in rosa” che oggi ha arbitrato, la partita in programma al “Granillo” di Reggio Calabria conclusasi 4-0 a favore degli ospiti.

Nel corso della gara la signora Marotta ha “sventolato” il suo primo cartellino in Serie B al 17’ del primo tempo. Marco Carraro del Frosinone è stato il primo a finire sul taccuino di Maria Marotta. Sorrisi e strette di mano, invece, prima del fischio d’inizio di Reggina-Frosinone.

«Io le parlo con rispetto»

«Io le sto parlando con rispetto»: poche parole ma ferme quelle del primo arbitro donna della Serie B. Così al 33′ ha ripreso il giocatore dei ciociari, Gori, che protestava per una punizione contro su un suo fallo. Difficile capire le parole del calciatore, ma chiara è stata la risposta del direttore di gara. Alla fine del primo tempo sul taccuino della Marotta sono finiti Carraro e De Prato, ammoniti entrambi per gioco scorretto.

Maglietta della Reggina in dono

Una maglietta amaranto della Reggina, con il numero 1, autografata: è stato questo l’omaggio fatto dagli allenatori di Reggina e Frosinone, Marco Baroni e Fabio Grosso, alla prima donna arbitro nella storia della Serie B, al termine della partita da lei diretta a Reggio Calabria. Un gesto che ha voluto essere anche l’augurio per una splendida carriera arbitrale a Maria Marotta, arbitro della sezione di Sapri.

Baroni: «Brava Marotta, ha arbitrato con personalità»

«Ha diretto la partita con grande personalità. Debbo veramente farle i complimenti». Queste le parole, a fina gara, dell’allenatore della Reggina Marco Baroni, sulla direzione di gara. «Per me è stato sfondare una porta aperta», ha aggiunto Baroni che ha spiegato così il fatto di non vederci nulla di strano nel traguardo di una donna arbitro nei massimi campionati italiani.

«Quando cresce, quando sale la cultura dello sport, la competizione, fra noi, fra le squadre, fra i calciatori, fra gli addetti ai lavori, poi anche l’operato degli arbitri è assolutamente facilitato. Devo fare i complimenti, ha arbitrato veramente molto bene ed è stato giusto il gesto di donarle una maglia della Reggina da parte mia e dall’allenatore della squadra avversaria». (foto: www.facebook.com/reggina1914OfficialPage)