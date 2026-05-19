Raccolta rifiuti Catanzaro, aggiudicata la nuova gara d’appalto: ecco le due società vincitrici

i servizi

CATANZARO È stata pubblicata la determina di aggiudicazione della procedura di gara europea per l’affidamento del nuovo servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, igiene urbana e servizi complementari a ridotto impatto ambientale del Comune di Catanzaro. Un passaggio di particolare rilevanza per il futuro della gestione ambientale del capoluogo di Regione, che giunge al termine di un articolato percorso amministrativo sviluppato attraverso una procedura di evidenza pubblica.

L’aggiudicazione apre ora la fase degli ulteriori adempimenti amministrativi necessari alla stipula del contratto e alla progressiva attuazione del nuovo modello di servizio previsto dalla gara.

La gara e le due ditte aggiudicatarie

L’aggiudicazione è avvenuta in favore del costituendo RTI Econord S.p.A. – Ecoross S.r.l. (gruppo leader basato a Rossano e premiato per le sue buone pratiche ambientalistiche), al termine delle verifiche previste dalla normativa vigente e dell’intero iter procedurale.

La gara è stata costruita con una chiara impostazione orientata alla qualità del servizio, attribuendo l’85% del punteggio alla componente tecnica dell’offerta e il 15% alla componente economica, con l’obiettivo di privilegiare il miglioramento delle performance ambientali, dell’efficienza operativa e della qualità complessiva dei servizi resi ai cittadini.

Particolare attenzione è stata riservata al miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata, all’ammodernamento del servizio, alla riduzione degli impatti ambientali e al rafforzamento del controllo del territorio, attraverso un modello organizzativo orientato ad una maggiore efficienza operativa e ad un progressivo miglioramento della qualità complessiva dei servizi resi ai cittadini.

I nuovi servizi puntano inoltre ad accompagnare la città verso una fase di innovazione e modernizzazione dei servizi di igiene urbana, introducendo strumenti, modalità operative e servizi progressivamente più efficienti, sostenibili e vicini alle esigenze della comunità.

Particolare rilevanza assume anche il percorso seguito nella fase di valutazione delle offerte. In considerazione della particolare complessità e specificità tecnica del servizio oggetto dell’appalto, il Comune di Catanzaro ha attivato una specifica procedura pubblica per l’individuazione di componenti esterni altamente qualificati per la composizione della Commissione giudicatrice.

La Commissione è stata pertanto composta integralmente da professionalità esterne all’Ente, selezionate tramite manifestazione pubblica di interesse, sulla base di comprovate competenze ed esperienze nel settore della gestione dei rifiuti e delle procedure di gara complesse.

Colosimo: «Iter di grande complessità»

«Quello compiuto oggi – dichiara l’assessore all’Ambiente e alla Transizione Ecologica del Comune di Catanzaro, Irene Colosimo (nella foto) – è un passaggio estremamente importante per la città. Sin dai primi mesi del mio insediamento da assessore, nel settembre 2024, il Settore Igiene Ambientale ha lavorato in modo intenso e costante a questa procedura, affrontando circa venti mesi di lavoro amministrativo complesso, fatto di approfondimenti tecnici, aspetti giuridici, studio dei fabbisogni della città e costruzione puntuale degli atti. Credo sia giusto riconoscere il valore del lavoro pubblico quando viene svolto con competenza, serietà e autentico senso delle istituzioni. Dietro questo risultato c’è un lavoro importante del Settore Igiene Ambientale del Comune di Catanzaro, che ha affrontato un iter di grande complessità amministrativa e tecnica con professionalità e spirito di servizio. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al gruppo di lavoro coordinato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Nicola Lorenzo, per il rigore, la qualità tecnica e il senso di responsabilità con cui è stata seguita ogni fase di una procedura tanto delicata quanto strategica per il futuro della città. Un particolare sentimento di stima professionale e umana desidero esprimerlo nei confronti dell’Ing. Nicola Lorenzo, dell’Ing. Tommaso Sgrò e del Dott. Stefano Ruffo, assieme all’intero gruppo di lavoro che ha visto operativi diversi settori del Comune di Catanzaro, per aver affrontato un percorso lungo e complesso con competenza, equilibrio, spirito di servizio e grande disponibilità istituzionale. Un ringraziamento altrettanto sentito va al Dirigente del Settore Igiene Ambientale, Arch. Andrea Adelchi Ottaviano, per il lavoro di coordinamento amministrativo e tecnico assicurato durante tutte le fasi di questo percorso».

«L’obiettivo – aggiunge – è accompagnare Catanzaro verso servizi più moderni e più vicini ai cittadini, all’altezza delle esigenze di un capoluogo di Regione. L’aggiudicazione della gara rappresenta oggi una base amministrativa importante sulla quale costruire il miglioramento progressivo del servizio di gestione dei rifiuti nella nostra città» conclude l’assessore Colosimo.

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