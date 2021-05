Mercato criptovalutario: aumentano gli investimenti, ma come comprare criptovalute senza rischi?

Gli investimenti in criptovalute continuano a crescere nel 2021, dopo il boom dello scorso anno e una serie di importanti novità. La lista delle aziende entrate nel mondo crypto è sempre più lunga, infatti dopo PayPal e Visa sono arrivati anche gli acquisti di auto elettriche Tesla in Bitcoin, l’apertura agli investimenti crypto da parte di JP Morgan e Goldman Sachs, oltre alla quotazione al Nasdaq dell’exchange Coinbase.

Proprio gli exchange sono alla base del forte sviluppo delle criptovalute negli ultimi anni, infatti mettono a disposizione piattaforme digitali dove qualsiasi utente può convertire una valuta fiat in una moneta digitale, ad esempio usando euro o dollari per acquistare Bitcoin, Ethereum, Ripple o Dogecoin. Dopodiché bisogna conservare le criptovalute in un wallet digitale, utilizzando i servizi proposti dagli exchange, di terze parti, oppure adoperando supporti fisici come le chiavette USB crypto.

Lo sbarco a Wall Street di Coinbase ha aiutato gli exchange ad acquisire maggiore fiducia nei confronti degli investitori, in quanto operare in un settore non regolamentato rappresenta una difficoltà considerevole per gli operatori. Lo stesso vale per i broker di trading online, presso i quali è possibile comprare criptovalute investendo sia in modo tradizionale sia attraverso i CFD, per speculare sulle fluttuazioni delle quotazioni e operare nel breve termine per sfruttare i trend del prezzo.

Come acquistare criptovalute senza rischi ed evitare le truffe

Per acquistare monete digitali e investire in queste tecnologie, è essenziale rivolgersi a piattaforme serie e affidabili che consentono di comprare criptovalute senza rischi, al fine di proteggersi dalle truffe, come spiegato dai professionisti di Criptovalute24.com. All’interno del sito web è possibile trovare guide e approfondimenti molto utili per investire su questi asset, con tantissimi suggerimenti importanti per capire come tutelarsi dai raggiri ed essere capaci di scegliere solo broker ed exchange sicuri.

Innanzitutto è necessario affidarsi ad operatori autorizzati, ad esempio nel caso dei broker bisogna verificare il possesso di apposite licenze valide in Europa, come l’abilitazione rilasciata dalla CySEC, inoltre devono essere operatori monitorati dalla Consob in quanto offrono servizi finanziari. Sul portale dell’Autorità italiana è disponibile una sezione dedicata dove controllare le certificazioni della società di trading, inoltre si possono effettuare verifiche anche presso i portali autorevoli di settore per valutare anche la reputazione del broker nell’ambiente.

Anche per gli exchange è indispensabile svolgere delle ricerche approfondite, evitando di acquistare criptovalute nei portali o nelle app soltanto perché consigliate da un amico o pubblicizzate sul web. In questo caso è più difficile capire se effettivamente la piattaforma è affidabile, in quanto si tratta di un settore nuovo e ancora poco regolamentato. Il consiglio degli esperti è controllare comunque qual è la società che gestisce l’exchange, selezionando appena portali molto importanti e conosciuti in grado di fornire la massima trasparenza e tutela nei confronti dei clienti.

Investimenti criptovalutari: meglio gli exchange o i broker di trading online?

Per investire in criptovalute è possibile scegliere tra i broker di trading online e gli exchange, una decisione da prendere in modo consapevole in base al capitale a disposizione, la propensione al rischio, gli obiettivi d’investimento e le competenze su tecnologie crypto e finanza. Gli exchange consentono di convertire una valuta fiat in monete digitali, dopodiché si possono custodire in un wallet digitale per rivenderle qualora il prezzo dovesse salire, pagando delle commissioni per il cambio e dei costi per i servizi aggiuntivi.

Questa modalità richiede un investimento considerevole, soprattutto per investire su criptovalute molto apprezzate come Ethereum e Bitcoin, inoltre bisogna considerare l’elevata volatilità delle monete digitali, per questo motivo si tratta di operazioni che in genere hanno obiettivi di medio e lungo termine. Con il trading online è possibile investire sui movimenti delle quotazioni delle criptovalute, operando quindi nel breve termine, per aprire posizioni attraverso i contratti per differenza sui trend del prezzo senza possedere realmente le criptovalute.

Questa metodologia d’investimento è molto gettonata al giorno d’oggi, infatti richiede un deposito minimo per aprire un conto di trading, si possono usare capitali ridotti per investire e controllare il rischio con strumenti come stop loss e take profit. Inoltre non bisogna essere esposti con cifre elevate per mesi o anni prima di chiudere l’investimento, in quanto si possono realizzare operazioni anche all’interno della stessa giornata con piccole somme. La scelta deve essere fatta con attenzione considerando pro e contro di ogni soluzione, in più in entrambi i casi bisogna pianificare strategie di money management ottimali e rivolgersi solo ed esclusivamente a società affidabili.