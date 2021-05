Crotone, Megna nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia

CROTONE Il consigliere comunale Mario Megna è il nuovo coordinatore cittadino di Forza della città pitagorica. La nomina gli è stata conferita oggi dal commissario provinciale azzurro Sergio Torromino. Megna è approdato in FI dopo una sofferta militanza nel Partito democratico. Il suo passaggio sulle sponde azzurre si è concretizzato alle ultime elezioni regionali con il sostegno a Vito Pitaro, al quale è ancora molto legato. Alle ultime elezioni comunali, quelli tenutisi lo scorso mese di settembre, è stato candidato nella lista di FI, che ha lasciato per transitare nel Gruppo misto.

La permanenza nel gruppo misto è durata poco in quanto, in seguito ad una modifica del regolamento comunale, ha dato vita al gruppo “Santelli presidente” di cui ricopre la carica di capogruppo. Evidentemente si è trattata di un’operazione politica concordata con il gruppo dirigente del suo partito e finalizzata ad avere un capogruppo in più in seno al consiglio comunale.

La nomina di Megna si concretizza a distanza di qualche giorno della venuta a Crotone del coordinatore regionale del partito Giuseppe Mangialavori, che ha incontrato le due aree del partito pitagorico. Rappresenta, quindi, un segnale per quella parte del partito che non condivide la leadership di Torromino.

A Megna toccherà la gestione nella città pitagorica della prossima campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria. Un ruolo importante tenuto conto che parteciperà all’individuazione ed indicazione dei papabili da candidare nella lista del suo partito e non solo.