Spaccio a Corigliano Rossano, arrestato un trentenne

CORIGLIANO ROSSANO Nei giorni scorsi personale della Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Corigliano Rossano, nell’ambito di specifici servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati contro il patrimonio, ha tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, M. C. classe 91.

Nello specifico verso le ore 16.00 di lunedì scorso u.s. il personale operante effettuava un servizio di osservazione ed appostamento nei pressi di un’attività di autolavaggio ubicata a Rossano e gestita dal M.C. Dopo qualche minuto di appostamento, si notavano diverse autovetture fermarsi davanti all’attività per alcuni istanti, giusto il tempo necessario per essere raggiunti dal M.C., il quale dopo aver ricevuto la richiesta da parte del conducente faceva rientro nell’autolavaggio per poi subito riuscire per la consegna della sostanza. Dopo aver constatato che quei movimenti, occorsi per ben quattro volte in circa mezzora, fossero finalizzati senza ombra di dubbio allo spaccio di sostanza stupefacente, si decideva di fermare uno degli avventori M.A. il quale con la stessa dinamica sopra descritta, pochi istanti prima riceveva un involucro contenente 0,4 grammi di sostanza stupefacente (cocaina) consegnando M.C. una banconota da 100 euro.

I poliziotti in servizio decidevano, così, di procedere alla perquisizione del locale e a quella personale del titolare M.C., la quale consentiva di rinvenire nella tasca destra dei pantaloni dell’uomo proprio pantalone la banconota da 100 euro poco prima consegnatagli dal M.A.

Per quei fatti si procedeva all’arresto del M.C. e per come disposto dal pm di turno, veniva immediatamente scarcerato ai sensi dell’art. 121 c.p.p. Nella circostanza M. A. classe ì71 veniva segnalato al Prefetto.