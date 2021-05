Riceviamo e pubblichiamo:

È convocata l’Assemblea ordinaria dei soci dell’A.PRO.ZOO che si terrà in Montalto Uffugo, alla Via Giuseppe Verdi, nel pieno rispetto della vigente normativa anti covid19, in prima convocazione, sabato 29 Maggio 2021 alle ore 8,00 ed in seconda convocazione, lunedì 31 Maggio 2021 alle ore 10.00 per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Comunicazione del Presidente; Approvazione relazione del Consiglio d’Amministrazione; Approvazione bilancio esercizio anno 2020; Varie ed eventuali.

Il presidente

Dott. Rosario Scigliano