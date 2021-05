LATTARICO Una quarantenne ha accusato una reazione allergica, questa mattina, a seguito della seconda dose di Pfizer. Lo shock anafilattico si è presentato dopo pochi secondi dall’inoculazione della dose. Nel centro vaccinale di Lattarico, in provincia di Cosenza, sono subito scattati i soccorsi e la paziente è stata trasportata all’ospedale civile dell’Annunziata per ulteriori accertamenti. Le condizioni, da quanto si è appreso, non sarebbero gravi.