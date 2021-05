Operazione intercomunale per soccorrere una famiglia di anziani positivi rimasta isolata

MOTTA SANTA LUCIA Un’operazione congiunta per soccorrere e assistere una famiglia di anziani positivi al Covid 19 rimasta isolata a Motta Santa Lucia: l’hanno messa in atto volontari della Protezione civile del Comune di San Mango D’Aquino e del Gruppo comunale volontari di Martirano Lombardo. A diffondere la notizia il sindaco di Motta Santa Lucia Ivano Egeo. «Una famiglia di anziani come tante, evidentemente senza familiari e isolata per ragioni di accertata positività al Covid 19, ha richiesto un intervento al sindaco di Motta Santa Lucia per disbrigo faccende quotidiane tipo la sostituzione della bombola del gas necessaria per il sostentamento quotidiano anche per le persone poste in isolamento obbligatorio fino alla cessazione dello stato patologico; Il sindaco di Motta Santa Lucia Ivano Egeo – si legge nella nota – ha immediatamente allertato le autorità competenti che hanno inserito l’intervento con una tempistica evidentemente non consona alle esigenze di immediatezza, pertanto ha ben pensato di coinvolgere, “in primis” i volontari della Protezione Civile del Comune di Motta Santa Lucia ,che però non essendo dotati di attrezzatura idonea, hanno declinato sull’intervenire, così si è pensato, di coinvolgere qualche Gruppo di Prociv della zona. Perveniva alle ore 18,00 una chiamata al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Martirano Lombardo (Gruppo con oltre 20 anni di esperienza), che estendeva nell’ immediatezza l’invito sul pronto interevento anche al Gruppo Comunale di San mango d’Aquino (quest’ultimo è un Gruppo Comunale di volontari di Protezione Civile iscritto ultimamente nei registri regionali della Protezione Civile ma che vanta al suo interno oltre 100 giovani iscritti, preparati e pronti ad intervenire come in questo specifico caso. Dopo appena un’ora dalla chiamata, (il tempo necessario per pianificare l’intervento ) si portavano sul luogo numero tre volontari di cui uno dal Gruppo di Martirano Lombardo nella persona del volontario Claudio Marasco e due operatore del Gruppo comunale di San Mango d’Aquino nelle persone degli operatori Serafino Gallo e Giuseppe Maletta che in pochissimo tempo, erano attrezzati e pronti per intervenire sul posto sito in una abitazione ricadente, come già detto, nel Comune di Motta Santa Lucia». Inizia così l’intevento, con le operazioni preliminari di vestizione e disifettazione che trovano – prosegue la nota – «la collaborazione sul posto di due unità spontaneamente intervenute nelle persone della Signora Nina Mungo e Simona Rende, entrambe cittadine mottesi, e osservando scrupolosamente le preziose indicazioni telefoniche ricevute, riguardanti i protocolli sanitari Covid 19, della sede infermieristica Asp-aula Bunker di Lamezia Terme cui vanno doverosi ringraziamenti. Il tempo necessario di vestitura e di pianificazione d’intervento suddividendo in parte i compiti tra i tre volontari, tra cui chi si dovrà occupare dell’aereazione dei locali, chi effettuaerà le operazioni di cambio bombola e verifica pressione gas e chi coordinerà le operazioni mantenendo all’interno dell’appartamento un clima di cordialità e tranquillità, proferendo alle persone anziane, parole di conforto e di aiuto. Un intervento parso scontato e semplice ma che di scontato ha ben poco durato giusto il tempo necessario ad effettuare le operazioni richieste, non senza imprevisti comunque superati e risolti in tempo record. Successivamente e nell’immediatezza, risolta la problematica , i volontari hanno trovato all’esterno le due collaboratrici che hanno provveduto alla svestizione secondo lo specifico indirizzo suggerito dall’Asp ponendo il vestiario in sacchetto scuro sigillato come contenitore di rifiuti speciali». Il sindaco di Motta Santa Lucia infine rivolge un particolare ringraziamento ai volontari Serafino Gallo (Protezione civile comunale di San Mango d’Aquino), Giuseppe Maletta (Protezione civile Comunale di San Mango d’Aquino);

Claudio Marasco (Gruppo comunale Volontari Protezione Civile Martirano Lombardo) e alle signore Nina Mungo e Simona Rende.