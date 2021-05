Come investire in criptovalute oggi: dalla scelta del broker alle opportunità da monitorare

Al giorno d’oggi molte persone scelgono di investire in criptovalute, monete virtuali decentralizzate e non sottoposte al controllo di governi o istituti finanziari. Le più note criptovalute tra chi si occupa di trading sono Bitcoin ed Ethereum, ma in questi ultimi tempi numerosi investitori hanno deciso di spostare la propria attenzione su alcune monete digitali emergenti.

La principale ragione di questa inversione di rotta è legata alla quotazione in rialzo delle monete più famose che rende difficoltosi gli investimenti per i clienti con capitali ridotti. Di contro le quotazioni più basse delle criptovalute emergenti offrono agli investitori una maggiore possibilità di acquisto e l’opportunità di generare dei profitti elevati anche con un capitale ridotto, a patto che le altcoin inserite in portafoglio riescano davvero a crescere come sperato.

Il mercato crypto offre diverse prospettive e per creare una buona strategia di investimento è importante imparare a riconoscere quali sono quelle più promettenti. Un punto fermo dal quale partire è che rispetto al passato l’ecosistema delle criptovalute è maturato al punto tale da riuscire a lanciare svariate nuove criptovalute e garantirgli un progresso. Ciò non assicura che queste altcoin riusciranno a mantenere il loro valore anche nei prossimi anni, il mondo delle criptomonete resta infatti ad elevata volatilità.

Come investire in criptovalute

Negli ultimi anni investire in criptovalute è diventato di tendenza, ma non tutti coloro che decidono di investire conoscono sanno muoversi nel panorama delle criptomonete. Ancora prima che si inizi a fare trading è necessario scegliere un broker per criptovalute, ovvero una piattaforma online attraverso la quale si potranno acquistare e detenere le monete virtuali.

La scelta del broker a cui affidarsi è un momento delicato. Il consiglio è di aprire il proprio conto di investimento puntando su una piattaforma affidabile ed autorizzata, per evitare di mettere in pericolo il capitale iniziale.

Criptovalute: investire monitorando le opportunità

Il primo aspetto da tenere presente quando si investe in criptovalute è che queste sono decentralizzate e dunque non collegate alle banche centrali o alle politiche monetarie. Ciò significa che il loro prezzo non è legato agli eventi di natura monetaria e che dunque le opportunità di investimento non potranno essere captate tramite le notizie della BCE.

Identificare il trend della criptovaluta

Tenuto conto che il mercato delle criptovalute è condizionato da forte instabilità è importante che ci si affidi ad indicatori di analisi tecnica in modo tale da riuscire ad identificare i trend e le eventuali resistenze di ciascuna criptovaluta.

Diversificazione del portafoglio

Un consiglio molto importante da seguire è quello di non investire tutti i propri risparmi su un’unica moneta, preferendo invece puntare sulla creazione di un portafoglio che contenga più cripotvalute. Diversificare il portafoglio significa distribuire in modo ragionevole il proprio capitale, così da limitare le perdite nel caso in cui una moneta dovesse avere un andamento negativo.

Si tratta di una protezione per l’investitore alla base della quale troviamo il concetto di correlazione. La correlazione tra due monete è la misura in cui queste si muovono nella stessa direzione. In un portafoglio diversificato è bene siano presenti due monete poco correlate.

Trading di criptovalute: come investire

Per avviare la propria attività di investimento con Bitcoin ed altcoin è sufficiente creare un conto personale su una delle varie piattaforme autorizzate in Italia. Queste piattaforme online consentono di fare compravendita di criptomonete, scambiando le singole valute virtuali con altre criptovalute o con delle monete fiat.

Gli investitori possono anche decidere di operare con degli strumenti correlati al mondo crypto, oppure di acquistare delle stablecoin e di generare un profitto raccogliendo gli interessi offerti a coloro che metteranno le stablecoin in deposito.