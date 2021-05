Rete civica lametina: «Bene l’approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale»

LAMEZIA TERME «Rete Civica non può che plaudire alla notizia che il Commissario prefettizio che governa Lamezia abbia finalmente ottenuto dai Revisori dei conti l’ok sul Piano triennale di fabbisogno del personale. Atto che, se approvato dal Ministero degli Interni, sbloccherà le assunzioni di personale, di cui il nostro Comune ha bisogno come il pane». Lo riferisce una nota firmata dalle 36 fra associazioni e movimenti della rete.

«Quello di superare il corto circuito che si era creato sul tema tra l’amministrazione Mascaro ed i Revisori dei Conti, per poi procedere alle nuove assunzioni indispensabili per attrezzare il Comune a risollevare la gestione dei servizi e intercettare i finanziamenti del Ricovery Plan, era stata una delle richieste e degli auspici che Rete Civica aveva rivolto al Commissario sin dal primo incontro avuto più di tre mesi fa. Il Commissario ha tenuto fede all’impegno che aveva assicurato sull’argomento ed ora è tempo che tutte le nostre rappresentanze istituzionali si adoperino per ottenere una celere approvazione del Piano da parte del Ministero dell’Interno. L’economia cittadina – prosegue la nota – ha infatti estremo bisogno che l’Amministrazione dedichi più personale alle istanze e ai problemi che categorie produttive, associazioni e cittadini devono quotidianamente affrontare nei rapporti con il Comune, dallo sportello unico per le attività produttive a quello per l’edilizia, dalle aree mercatali al commercio e alla ristorazione, dall’agricoltura all’artigianato, dal verde pubblico alle strade disastrate, dagli alvei dei torrenti ai cimiteri, alla necessità di riaprire punti di servizi comunali nelle vecchie delegazioni dei tre ex comuni e via dicendo».

La nota è stata sottoscritta da Italia Nostra, Confagricoltura, CIA Agricoltori Italiani, Coldiretti, Associazione Regionale Allevatori, FederAgri, ACLI Terra, Parco Agricolo della Calabria, Città del vino, Movimento turismo del vino, Agriturist, Amici della terra, Amici della Montagna, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Confcooperative, Lamezia Shopping, Cittadinanzattiva, L’albero della vite, Associazione Micologica Reventino, Movimento Cristiano Lavoratori, ACLI don Saverio Gatti, Difesa Consumatori del Lametino, Tribunale del Malato, Altrove, Comitato Lamezia 4 Gennaio, Comitato Salviamo la Sanità del Lametino, Comitato Malati Cronici, Comitato Lamezia Maltrattata, Comitato Lavoro Sanità Sicurezza, M24A-ET San Pietro a Maida, Ali sul Mediterraneo, La compagnia di via Bologna, M24A-ET Comuni dell’Amato, Amolamezia.