Spirlì: «Finalmente la prima dose di vaccino è toccata anche a me» – FOTO

TAURIANOVA «E, finalmente, la prima dose è toccata anche a me». Lo scrive il presidente facente funzioni, Nino Spirlì, che sui suoi social dà notizia dell’avvenuta vaccinazione con tanto di reportage fotografico tra l’attesa e il momento clou.

Spirlì, spiega anche l’iter che lo ha accompagnato fino all’appuntamento di questo 15 maggio al Centro vaccinale allestito nella “sua” Taurianova. Il reggente si è presentato nella Piana dopo la prenotazione effettuata online lo scorso 30 aprile per ricevere la prima dose del siero. «Attesa con velata agitazione come per tutti, chiacchierata rassicurante con la Tenente medico, e, infine, la tanto attesa dose di vaccino», racconta. «Un ringraziamento particolare agli Ufficiali medici e Sottufficiali sanitari, nonché al responsabile del centro vaccinale, per avermi permesso di effettuare il tutto come ogni altro cittadino calabrese. Vaccinarsi non è un privilegio, ma un diritto/dovere di ogni Italiano».