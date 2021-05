Vaccinazioni, somministrate circa 20mila dosi in un giorno ma la Calabria torna penultima

CATANZARO Sono state circa 20mila (per la precisione 19.774) le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate nelle ultime 24 ore in Calabria. Il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale la Calabria tuttavia scende alla penultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate (ieri era terzultima): nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la Calabria si attesta all’83,9%%, meglio solo della Sardegna (80,6%), anche se alcune regioni sono vicine, mentre la media nazionale è 89,5%%. Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 750.797 vaccini (ieri erano 731.023) sugli 895.200 consegnati. Nella regione le dosi sono state somministrate finora a 144.172 over 80, 241.803 soggetti fragili e caregiver, 88.470 operatori sanitari, 27.942 personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie o lavori a rischio, 28.557 ospiti di strutture residenziali, 73.385 fascia 70-79 anni, 62.268 fascia 60-69, 30.662 personale scolastico, 17.937 comparto sicurezza e difesa, 35.601 “altro”. (AGI) CZ2