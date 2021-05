Beccato con cocaina e marijuana, giovane arrestato nel centro storico di Catanzaro

CATANZARO Il 15 maggio 2021, nel centro storico del capoluogo, i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno perquisito un’abitazione nella disponibilità di F. M., classe 1997, disoccupato, con precedenti di polizia. L’attività di polizia giudiziaria consentiva di rinvenire quasi 400 grammi di cocaina e 300 grammi di marijuana. All’interno dell’abitazione, l’indagato aveva anche vario materiale per il confezionamento e il taglio dello stupefacente, nonché tre bilancini di precisione.

Rinvenute uniformi: indagini in corso

I militari hanno anche rinvenuto all’interno di un bustone, uniformi o parti di uniformi in uso all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Municipale e alla Polizia Penitenziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti in merito alla detenzione di questo materiale. La sostanza stupefacente rinvenuta, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare un illecito guadagno di diverse migliaia di euro. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Catanzaro-Siano e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.