Rende, «comunicazione affidata a società “Quartopiano Srls” senza gara, chiediamo chiarimenti»

RENDE «Presentiamo un’interrogazione in seguito all’affidamento da parte del dirigente Antonio Infantino del servizio di comunicazione e markenting del Comune alla società Quartopiano Srls, con sede a Rende in via Piagentina per un importo di 66mila euro». Lo scrivono in una nota stampa i consiglieri Francesco Beltrano, Rossana Ferrante, Sandro Principe e Domenico Talarico che aggiungono: «nell’indicato provvedimento il dirigente Infantino afferma di aver affidato direttamente alla società Quartopiano srls il servizio di cui sopra, dopo aver esperito un’indagine di mercato effettuata attraverso “la consultazione degli operatori presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, e dunque non attraverso una gara pubblica». La nota prosegue con una serie di quesiti che i consiglieri pongono al sindaco Marcello Manna: «Se il Infantino ha agito di sua iniziativa nell’affidare il servizio di comunicazione e marketing dell’Ente alla società Quartopiano srls, ovvero se ha agito su indirizzo del sindaco o della giunta; Se agli atti d’ufficio esiste relazione scritta sull’indagine di mercato effettuata attraverso “la consultazione degli operatori presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”; La ragione sociale degli operatori o imprese interessate dalla precitata consultazione; Le motivazioni che hanno indotto Infantino ad affidare il servizio alla società Quartopiano srls dopo la più volte citata consultazione. Se la società Quartopiano srls per svolgere l’incarico affidato si avvale di dipendenti e/o di consulenti ed i nomi dei predetti professionisti».