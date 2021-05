Magorno: «A Diamante anche la ministra Bonetti per il progetto #Murales40»

DIAMANTE «Continuiamo a lavorare per la definizione del programma di #Murales40, iniziativa promossa dal Comune di Diamante per celebrare il quarantesimo anniversario dell'”operazione murales». Lo dichiara in una nota stampa Ernesto Magorno, senatore di Italia Viva e sindaco di Diamante. «È di queste ore un’altra prestigiosa adesione, quella di Maria Rita Parsi che sarà a Diamante insieme alla Ministra della Famiglia, Elena Bonetti. Maria Rita Parsi, che ho incontrato ieri a Roma, è Presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, è stata membro del Comitato Onu sui diritti del fanciullo, ha al suo attivo la pubblicazione di oltre cento libri di tipo scientifico, letterario e divulgativo. Una presenza di spicco, dunque, che darà ulteriore impulso al coinvolgimento in #Murales40 della scuola primaria e secondaria di Diamante e Cirella i cui alunni hanno ricevuto in dono una copia del libro “Storia di un paese dipinto” di Angela Marchese con le illustrazioni di Passepartout. Una pubblicazione che racconta con una favola il significato e l’importanza del murales realizzati dal pittore Razetti nel 1981. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità, continueremo ad arricchire di contenuti #Murales40″».