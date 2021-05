Sant’Anna, incontro con l’Asp di Catanzaro per il contratto 2021: ancora una settimana di passione

CATANZARO Un incontro interlocutorio, con qualche sensazione positiva, o almeno non negativa. La sorte del Sant’Anna Hospital di Catanzaro, la struttura d’eccellenza nella cura delle patologie cardiovascolari a rischio chiusura per la mancata sottoscrizione da parte dell’Asp del contratto di prestazioni del 2020, resta ancora incerta, e lo resterà almeno fino alla metà o alla fine della prossima settimana. Oggi il management della clinica ha infatti incontrato l’Asp nell’ambito della programmazione delle attività funzionali al contratto 2021: per l’Asp non c’era la commissione straordinaria, con cui la proprietà del Sant’Anna sta guerreggiando da mesi, ma una delegazione guidata dal direttore amministrativo Marchitelli e dal direttore sanitario Lazzaro. A loro i vertici del Sant’Anna Hospital hanno presentato la proposta di budget per il 2021, pari a circa 28 milioni (qualcosina in meno rispetto al budget programmato negli anni scorsi). Secondo quanto riferito da fonti vicine al Cda della clinica catanzarese, la proposta di budget sarebbe stata giudicata positivamente dalla delegazione dell’Asp, fermo restando che la parola finale spetta sempre alla terna commissariale che guida l’azienda e per questo nessuno azzarda pronostici, dalle parti del Sant’Anna. Nel complesso, si parla di un confronto filato via abbastanza serenamente, anche se agli inizi i rappresentanti del Sant’Anna avrebbero subito chiesto chiarezza da parta aziendale sulla reale volontà di confrontassi senza pregiudizi e senza un no precostituito rispetto alla firma del contratto 2021. Comunque, al Sant’Anna in queste ore si prende atto di un segnale di non chiusura da parte dell’Asp e questo non era scontato visto il recente passato e anche il presente, fatto di un muro contro muro tra le parti, con una commissione straordinaria dell’azienda sanitaria catanzarese assolutamente sorda al disperato grido di dolore del Sant’Anna e dei suoi 300 dipendenti che vedono il posto di lavoro a rischio. Dunque, per quanto riguarda il contato 2021 quello di oggi è stato, come da previsioni, interlocutorio, ogni decisione è rinviata alla prossima settimana, e non è escluso che si organizzino altre manifestazioni come quella che si è tenuta questa mattina a sostegno della clinica. Quanto al contratto 2020, invece, non sembra esserci spazio di trattativa alcuna: il Sant’Anna ha avviato il contenzioso davanti al Tar, una cui decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore.

La nota del Cda del Sant’Anna

In una nota il Cda del Sant’Anna Hospital ha poi riferito dell’esito dell’incontro odierno con l’Asp, incontro che – si legge – «ha consentito un proficuo scambio di informazioni che fanno ben sperare il management del S. Anna nella positiva soluzione di una vicenda che si trascina ormai da troppo tempo. Il confronto con il dottor Marchitelli (direttore amministrativo asp) ed il dottor Lazzaro (direttore amministrativo asp) è stato molto franco e scevro da eccessivi formalismi. È stato chiarito dallo stesso dott. Lazzaro che è impensabile immaginare di dover rinunciare alle prestazioni rese dal S. Anna Hospital che assolve ad importanti quote di Lea calabresi. Lo stesso dottor Lazzaro ha avuto modo di rappresentare la ripresa dell’emigrazione sanitaria nei primi 5 mesi dell’anno in corso. Alla domanda dei rappresentanti del CdA del Sant’Anna su eventuali problematiche che potessero incidere negativamente sulla contrattualizzazione per l’anno in corso gli esponenti aziendali Asp hanno chiaramente riferito che nessun ostacolo vi è per procedere con la formalizzazione del contratto. Èstato, perciò, preso in esame la proposta di budget presentato dal Direttore Sanitario dott. Capomolla, ritenuto accoglibile dai rappresentanti dell’Azienda sanitaria. La riunione si è conclusa con l’impegno di una nuova e finale interlocuzione all’indomani dell’ultimo incontro di ricognizione che l’Asp terrà con la clinica Villa Rachele. Gli amministratori del Sant’Anna hanno manifestato la necessità di pervenire tempestivamente alla formale sottoscrizione del contratto 2021 al fine di poter riprendere le ordinarie attività assistenziali e poter restituire tranquillità alle 300 famiglie dei dipendenti ed ai tantissimi pazienti in attesa di cure. L’auspicio è, quindi, che – conclud dil Cda del Sant’Anna – nell’interesse della suprema tutela della Salute Pubblica, tutto possa presto tornare alla “normalità”».